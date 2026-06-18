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Ένα πολύ μεγάλο έρωτα ζει η πρώτην παίκτρια του Survivor και του My Style Rocks, Βρισηίδα Ανδριώτου. Το 29χρονο μοντέλο και ηθοποιός από τη Θεσσαλονίκη, που εργάζεται πλέον ως ραδιοφωνική παραγωγός, βρίσκεται από τις αρχές του χειμώνα σε σχέση με τον 38χρονο επιχειρηματία Νίκο Δημογέροντα.

Η Βρισηίδα Ανδριώτου έχει αναλάβει την πρωινή ζώνη του MAD Radio.

Ο Νίκος Δημογέροντας δραστηριοποιείται επαγγελματικά εδώ και δύο δεκαετίες στον χώρο της εστίασης και τα τελευταία χρόνια είναι ιδιοκτήτης των Koala coffee στον Άγιο Δημήτριο και την Αργυρούπολη. «Είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και δεν τον ενδιαφέρει η δημοσιότητα» λέει άνθρωπος που τον γνωρίζει.

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Ο Νίκος Δημογέροντας.

Σε δηλώσεις της η Βρισηίδα Ανδριώτου, δεν έκρυψε ότι βρίσκεται σε σχέση και πως έχει απομακρύνει πλέον από τη ζωή της ανθρώπους που δεν της έκαναν καλό. «Σκοπός της ζωής μου είναι να είμαι καλά, ανεξάρτητη και να πατάω στα πόδια μου» συμπλήρωσε.

Πηγές της HuffPost αποκαλύπτουν πως η σχέση της Βρισηίδας Ανδριώτου και του Νίκου Δημογέροντα έχει περάσει στη φάση της συγκατοίκησης και πως δεν αποκλείεται σύντομα να επισημοποιηθεί. «Το όνειρό της ήταν πάντα να κάνει τη δική της ευτυχισμένη οικογένεια» αναφέρουν χαρακτηριστικά. «Θαυμάζει πολύ τον σύντροφό της. Είναι σοβαρός, εργατικός και πολύ προστατευτικός μαζί της. Την κάνει να αισθάνεται ασφαλής και χαρούμενη».

H Βρισηίδα Ανδριώτου στο κατάστημα του αγαπημένου της.

Ανδριώτου- Μαρτίκας: Δύο ξένοι

Μπορεί η Βρισηίδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας να έζησαν έναν μεγάλο έρωτα μετά το Survivor, αυτή τη στιγμή όμως οι σχέσεις του πρώην ζευγαριού είναι στην καλύτερη περίπτωση ψυχραμένες, αφού υπάρχουν ακόμα σοβαρά θέματα που τους κρατάνε σε απόσταση. «Πήρε ένα μεγάλο μάθημα από αυτή τη σχέση» λέει άνθρωπος από το περιβάλλον της, «ευτυχώς όμως αυτό την έκανε να μη χάσει την εμπιστοσύνη της στους ανθρώπους αλλά να είναι πιο προσεκτική. Ευτυχώς ο άνθρωπος που είναι δίπλα της τώρα, είναι ίσως ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη ζωή της. Όσοι τον έχουν γνωρίσει λένε τα καλύτερα για τον χαρακτήρα του».