Πολύ δύσκολες στιγμές περνάει η Βρισηίδα Ανδριώτου, όπως αποκαλύπτει στη HuffPost πρόσωπο από το στενό της περιβάλλον. «Σε αυτή την ιστορία υπήρξε μόνο θύμα. Έχασε τον άνθρωπο που πίστευε ότι θα έκανε μαζί του οικογένεια, έχασε τα χρήματά της, έχασε και την ψυχική της ηρεμία, αφού το όνομά της πρωταγωνιστεί άθελά της σε εκπομπές και sites και το τηλέφωνό της χτυπάει ασταμάτητα.

Σαν να μην της έφταναν όλα αυτά, το αγαπημένο της σκυλάκι πέρασε ένα σοβαρό θέμα υγείας αυτές τις μέρες, σαν να σωματοποίησε εκείνο το έντονο στρες που περνάει η Βρισηίδα αν και προσπαθεί να μην το δείχνει για να μην στεναχωρεί κυρίως τη μητέρα της που ζει στη Θεσσαλονίκη».

«Η Βρισιήδα, παρά το γεγονός ότι μόνο χαμένη βγήκε από αυτή τη σχέση, συνεχίζει να αγαπάει τον Σπύρο Μαρτίκα. Για την ακρίβεια, και όπως αποδείχτηκε, εκείνη τελικά τον αγάπησε πολύ περισσότερο βάζοντάς τον πάνω από εκείνη. Τον εμπιστεύτηκε και εκείνος πρόδωσε αυτή την εμπιστοσύνη».

«Ακόμα και οι περισσότερες κοινές εμπορικές συμφωνίες που έκλειναν για τέσσερα χρόνια στο Instagram, είχαν κλειστεί εξαιτίας της» συνεχίζει η ίδια πηγή. «“Πουλούσαν” ως ζευγάρι με τη Βρισηίδα και αυτό το γνώριζε καλά εκείνος».

Βρισηίδα Ανδριώτου: Ξανά στο νυχτοκάματο για να βγάλει τα προς το ζην

Αυτή τη στιγμή η Βρισιήδα Ανδριώτου, έχοντας απωλέσει τα χρήματά της, κάνει δύο δουλειές για να επιβιώσει σε μαγαζιά των νοτίων προαστίων, ενώ έχει αποφασίσει να μη δώσει τηλεοπτικές συνεντεύξεις παρά την ασφυκτική πίεση που δέχεται από παρουσιαστές πρώτης γραμμής που την καλούν προσωπικά και τη διαβεβαιώνουν ότι θα τη στηρίξουν».

«Όσο για τον 46χρονο Σπύρο Μαρτίκα, αν και λέει ότι θα δώσει πίσω όλα τα χρήματα που χρωστάει στη Βρισηίδα, η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό είχε κάνει κάποια πολυτελή ταξίδια με τη νέα του 23χρονη σύντροφο, άρα η κάλυψη των οφειλών του στην πρώην αγαπημένη του έδειχναν να μην είναι η πρώτη του προτεραιότητα».

Το πρωί της Πέμπτης, ο φερόμενος υπαρχηγός του κυκλώματος εκβιαστών μίλησε μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού στη δημοσιογράφο Γιώτα Κηπουρού, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην πολύκροτη υπόθεση: «Αυτή τη στιγμή από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που δεν αποκάλυψαν οι αστυνομικοί, γιατί τα έχουν κάνει πλακάκια με τον Μαρτίκα και τον άλλον, ό,τι θέλανε παρουσιάζανε, ό,τι θέλανε δεν παρουσιάζανε για να βγάλουν αυτό το πράγμα» ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι είχαν μια «πολύ καλή φιλική» σχέση ενώ αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι του έχει δώσει ποτέ χρήματα: «Μιλάμε σοβαρά τώρα; Είναι δυνατόν να μου έχει δώσει 600.000 ευρώ κάποιος;».