Μία πολυφωτογραφημένη σχέση που ξεκίνησε μέσα στο Survivor το 2021,τελείωσε άδοξα τον Νοέμβριο του 2024 με τη Βρισηίδα Ανδριώτου να μην κρύβει τη στεναχώρια της και τον Σπύρο Μαρτίκα να προχωράει αμέσως σε νέα σχέση. Μάλιστα λίγες μέρες πριν από τον χωρισμό τους εκείνος δήλωνε: «Θα της κάνω πρόταση γάμου, αν τη χάσω, χάθηκα».

Το ζευγάρι είχε προηγουμένως μετακομίσει σε ένα καινούριο διαμέρισμα στον Πειραιά που θα στέγαζε μελλοντικά την οικογένειά του, με την πρώην παίκτρια του My Style Rocks να έχει βάλει και δικά της χρήματα για την επίπλωσή του.

Είχαν προηγηθεί αμέτρητες κοινές εμφανίσεις, φωτογραφίσεις, εμπορικές τοποθετήσεις αλλά δημόσιες ερωτικές εξομοληγήσεις, με τους δημοσιογράφους να ρωτάνε με κάθε ευκαρία τη Βρισηίδα Ανδριώτου πότε θα παντρευτούν.

Μετά τον χωρισμό, που δεν ήταν βελούδινος, αλλά είχε προκληθεί από αιτίες που δεν ήταν ευρέως γνωστές τότε,αρκετοί γνώριζαν πως ο Σπύρος Μαρτίκας της χρωστούσε αρκετές χιλιάδες ευρώ αλλά τη διαβεβαίωνε ότι θα της τα επέστρεφε το συντομότερο.

Η τελευταία δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι είχε γίνει στα μέσα Νοεμβρίου του 2024, όταν η σχέση τους περνούσε ήδη κρίση.

Τις τελευταίες μέρες, η εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση με το επενδυτικό κύκλωμα μαϊμού, συνοδεύτηκε με πολλές τηλεοπτικές του εμφανίσεις και δηλώσεις που προκάλεσαν ένα ντόμινο αντιδράσεων και παράπλευρων αποκαλύψεων. Από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων που ερευνά πώς βρέθηκε ο φαρμακοποιός με 720.000 ευρώ και την ατυχή αναφορά του στον Παντελή Παντελίδη (είχε υποστηρίξει πως του είχαν πάρει το μοιραίο βράδυ 250.000 ευρώ για να ανασκευάσει μια μέρα μετά) μέχρι το εξώδικο που τους είχε στείλει ο υπαρχηγός του κυκλώματος και την απόπειρα αυτοκτονίας μετά τη «στημένη» ληστεία που του είχαν κάνει τον Ιούλιο του 2024.

Με τη Βρισηίδα Ανδριώτου να παραδέχεται ότι του είχε σώσει τη ζωή τη νύχτα που θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του με χάπια που είχε πάρει από το φαρμακείο έπειτα από τη ληστεία και τον ξυλοδαρμό που είχε υποστεί αλλά και τις απειλές για τη ζωή του, η ιστορία πήρε ακόμα μια πιο δραματική τροπή, απλά δεν ήταν πλέον τηλεοπτικό reality αλλά σκληρή πραγματικότητα.

Από τότε, όπως ήταν φυσικό και η σχέση του ζευγαριού δεν ήταν ποτέ η ίδια, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως ο Σπύρος Μαρτίκας είχε ξεκινήσει να βγαίνει με μια άλλη γυναίκα, γεγονός που ανακάλυψε στην πορεία σοκαρισμένη η Βρισηίδα Ανδριώτου. Παρά την έντονη πικρία της πάντως η θεσσαλονικιά influencer δεν προσπάθησε να τον εκθέσει δημόσια, αφού ανησυχούσε πολύ για την κατάστασή του.

Παρόλα αυτά, μέχρι και σήμερα εκείνη συνεχίζει να νοιάζεται πολύ για εκείνον, όπως λέει και να τον στηρίζει στον αγώνα του να δικαιωθεί ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που γράφουν ότι αυτή η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα αλλά θα γίνουν νέες αποκαλύψεις μέσα στις επόμενες μέρες…