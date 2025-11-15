Ο Σπύρος Μαρτίκας, που το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε μέσα από το Survivor, επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά όχι για κάποια τηλεοπτική κόντρα, αλλά ως ένα από τα θύματα εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαπατούσε πολίτες με «επενδύσεις» σε καζίνο και αποκόμισε πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος μιλά δημόσια, περιγράφοντας πώς παγιδεύτηκε, ενώ η υπόθεση συνδέεται – κατά τις καταγγελίες του – ακόμα και με τον τραγικό θάνατο του Παντελή Παντελίδη.

Ποιος είναι ο Σπύρος Μαρτίκας

Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι 45 ετών, γεννημένος και μεγαλωμένος στον Πειραιά. Είναι φαρμακοποιός τρίτης γενιάς, με αρκετά φαρμακεία στην ιδιοκτησία του, συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση στον χώρο της υγείας. Τα χόμπι του περιλαμβάνουν τον στίβο, την κολύμβηση, το αλπικό σκι και τις ορεινές πεζοπορίες – στοιχεία που ταίριαξαν με το προφίλ του «σκληραγωγημένου» παίκτη επιβίωσης που παρουσίασε στο ριάλιτι. Στο τρέιλερ του Survivor, λίγο πριν μπει στο παιχνίδι, είχε συστηθεί ως ο άνθρωπος που αφήνει πίσω «τέσσερα φαρμακεία, πολύ προσωπικό και πάρα πολλή δουλειά» για να δοκιμαστεί στις ακραίες συνθήκες του Άγιου Δομίνικου.

Από το Survivor στην αναγνωρισιμότητα

Ο Μαρτίκας έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο Survivor 2022 και στη συνέχεια στο Survivor All Star, όπου ξεχώρισε τόσο για τη διάρκεια παραμονής του στο παιχνίδι, όσο, κυρίως, για τη στρατηγική και τον έντονο χαρακτήρα του, που συχνά προκαλούσαν αντιδράσεις. Στις παραλίες του ριάλιτι «έχτισε» εικόνα παίκτη που υπολογίζει πολύ τις ισορροπίες, παίζει με τις συμμαχίες και δεν φοβάται τη σύγκρουση. Αυτό τον έβαλε στο επίκεντρο πολλών επεισοδίων, με αποτέλεσμα να γίνει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της σεζόν στα social media και στις ψυχαγωγικές εκπομπές.

Το τηλεοπτικό love story με τη Βρισηίδα Ανδριώτου

Σημαντικό κομμάτι της τηλεοπτικής του διαδρομής ήταν η σχέση του με τη Βρισηίδα Ανδριώτου. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο Survivor, ήρθαν κοντά μπροστά στις κάμερες και το ειδύλλιο γρήγορα έγινε ένα από τα βασικά storylines του παιχνιδιού. Μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα, συνέχισαν τη σχέση τους, μοιράζοντας στα social media κοινές στιγμές από ταξίδια, διακοπές και την καθημερινότητά τους, ενώ συχνά εμφανίζονταν μαζί σε τηλεοπτικές εκπομπές, σχολιάζοντας τόσο τα ριάλιτι όσο και τα όσα άκουγαν για τους ίδιους.

Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα – Το κύκλωμα με τις «επενδύσεις» στα καζίνο

Τις τελευταίες ημέρες, το όνομα του Σπύρου Μαρτίκα βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αυτή τη φορά σε αστυνομικό ρεπορτάζ. Σύμφωνα με την Οικονομική Αστυνομία, συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης κέντρων spa – ως μέλος, ακόμη και ηγετικό στέλεχος, εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι εξαπατούσε πολίτες με υποτιθέμενες «επενδύσεις» σε καζίνο. Το συνολικό παράνομο κέρδος της σπείρας εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ένας απότακτος αστυνομικός φέρεται από τις αστυνομικές αρχές να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος των απατεώνων σε σουίτες καζίνο. Είναι 53 ετών και αποτάχθηκε το 2014 από την ΕΛ.ΑΣ για απάτες, ενώ υπηρετούσε σε τμήμα των Βορείων Προαστίων της Αττικής. Το 2001 είχε συλληφθεί από τους «Αδιάφθορους», γιατί εκβίαζε καταστηματάρχες στο Μαρούσι και έπαιρνε χρήματα από αυτούς, ενώ υπηρετούσε στην Τουριστική Αστυνομία.

Μεταξύ των θυμάτων, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα που επικαλούνται αστυνομικές πηγές, βρίσκεται και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος έχασε μεγάλο χρηματικό ποσό συμμετέχοντας σε αυτά τα – κατά τα φαινόμενα – στημένα «επενδυτικά» σχήματα.

Σπύρος Μαρτίκας

Πώς περιγράφει ο ίδιος την παγίδευση

Ο Μαρτίκας, μιλώντας δημόσια, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, λειτουργούσε το κύκλωμα:

Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τα υποψήφια θύματα σε περιβάλλον καζίνο ή μέσω κοινωνικών συναναστροφών και τα «έψηναν» να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχήματα, υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη.

Για να φανούν πειστικοί, επιδείκνυαν χρυσές λίρες, ράβδους χρυσού και εικόνα τεράστιας οικονομικής επιφάνειας – VIP σουίτες, ακριβούς χώρους, υψηλές γνωριμίες.

Σε πρώτη φάση, όπως έχει περιγράψει, κάποιοι έβλεπαν όντως κέρδη, ώστε να εμπιστευτούν και να βάλουν ακόμη περισσότερα χρήματα. Στη συνέχεια όμως, όταν προσπαθούσαν να πάρουν πίσω τα ποσά, ξεκινούσαν –κατά τις καταγγελίες– οι υπεκφυγές, οι απειλές και οι εκβιασμοί.

Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να μιλήσει ανοιχτά για την υπόθεση, λέγοντας ότι δεν φοβάται και καλώντας και άλλα θύματα να βγουν μπροστά και να καταθέσουν όσα γνωρίζουν.

24-04-2015 Έναρξη Fantasia.Παντελής Παντελίδης Παντελής Παντελίδης

Η σύνδεση με τον Παντελή Παντελίδη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μαρτίκα και δημοσιεύματα που επικαλούνται την έρευνα, ο ίδιος επιχειρηματίας φέρεται να είχε στο παρελθόν εξαπατήσει και τον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, ο οποίος – κατά τις ίδιες πληροφορίες – έχασε περίπου 250.000 ευρώ σε ένα βράδυ, λίγο πριν το τροχαίο δυστύχημα στο οποίο βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Μαρτίκας υποστηρίζει ότι το τραπέζι παιχνιδιού στο καζίνο ήταν «στημένο» από ανθρώπους του επιχειρηματία, με στόχο να αποσπάσουν από τον τραγουδιστή ό,τι χρήματα είχε επάνω του. Οι ισχυρισμοί αυτοί βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις απάτες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Τι μένει να φανεί

Καθώς η δικογραφία για την υπόθεση ολοκληρώνεται και οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, μένει να αποδειχθεί δικαστικά:

Ποια ήταν ακριβώς η δομή της εγκληματικής οργάνωσης

Πόσα πραγματικά θύματα υπάρχουν

Ποιος ο ρόλος του κάθε εμπλεκόμενου

Για τον Σπύρο Μαρτίκα, η ιστορία αυτή σηματοδοτεί μια από τις πιο δύσκολες φάσεις της δημοσιότητας που χτίστηκε μετά το Survivor. Από «στρατηγός» των τηλεοπτικών παραλιών, βρίσκεται τώρα στη θέση του θύματος, διεκδικώντας δικαίωση σε μια υπόθεση με βαριές οικονομικές και ηθικές προεκτάσεις.

