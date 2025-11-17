Ο Σπύρος Μαρτίκας, ένα από τα θύματα του κυκλώματος των «μαϊμού» επενδύσεων, μίλησε το απόγευμα της Δευτέρας (17/11) αποκαλύπτοντας πώς παρασύρθηκε ο ίδιος, αλλά και πώς οργανώθηκε η εκτεταμένη επιχείρηση εξαπάτησης σε βάρος δεκάδων ανυποψίαστων πολιτών.

Όπως περιέγραψε στην εκπομπή LiveNews, το κύκλωμα με τις «παραμυθένιες» επενδύσεις «μου πήρε συνολικά 720.000 ευρώ. Αυτά δεν είναι χρήματα μόνο δικά μου αλλά και δικών μου ανθρώπων. Ο υπαρχηγός υποστήριζε ότι δεν θα τολμήσω να μιλήσω και ανέφερε και απειλές κατά της ζωής μου. Έπειθε τα άλλα θύματα λέγοντας: Να σας πω πόσα κέρδισε ο Μαρτίκας».

Η ψυχολογική πίεση, όπως ο ίδιος σημείωσε, υπήρξε ασφυκτική: «Είναι τεράστια η ψυχολογική φόρτιση. Έχω περάσει πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Βγαίνω μπροστά για να πάρει θάρρος ο κόσμος να μιλήσει», δήλωσε στον Νίκο Ευαγγελάτο.

«Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας»

Για την ψυχολογική πίεση που δέχτηκε μίλησε νωρίτερα και στον ΑΝΤ1 και ανέφερε πως αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του: «δεν το άντεξα γιατί και γνώριζα από την πληροφορία που μου είχαν δώσει και το έζησα. Δεν άντεξα την κατάληξη και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα που έκλεψα από το φαρμακείο μου. Έλειπαν όλοι. Είναι 8-9 Ιουλίου του 2024. Είμαι στον καναπέ του σπιτιού μου με την κάμερα που είχαμε για το σκυλάκι, με βλέπει η Βρισηίδα που ήταν συνέχεια στο πλευρό μου και αρχίζει να ουρλιάζει να πάω να ανοίξω. Με παρακολουθούσε συνέχεια γιατί το φοβόταν αυτό επειδή ήμουν ράκος. Φώναξε την αδερφή μου και κατέβηκε να με σώσει. Είχα γράψει μια επιστολή για το τι έπαθα γιατί δεν είχα αποδείξεις. Είχα γράψει μια επιστολή για το τι έπαθα και μόνο έτσι θα τους αντιμετώπιζα. Και έκανα απόπειρα αυτοκτονίας, με έσωσε η Βρισηίδα και η αδερφή μου».

Το εξώδικο του επιχειρηματία

Στις 5/06/2025 ο υπαρχηγός του κυκλώματος απέστειλε εξώδικο στον Σπύρο Μαρτίκα, ισχυριζόμενος ότι του οφείλει 33.000 ευρώ. Στο εξώδικο αναφέρεται:

«Τον Ιούλιο του 2024 αιτηθήκατε τον δανεισμό χρημάτων από εμένα ενώπιον της συντρόφου σας και μέσω μηνυμάτων, για την κάλυψη έκτακτων χρηματικών αναγκών σας. Με τον καιρό το αίτημά σας διατυπωνόταν με ολοένα πιεστικότερο τρόπο ενώ αναφέρατε χαρακτηριστικά ότι βρισκόσασταν σε κλίμα απόγνωσης. Με δεδομένη τη φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ μας, αποφάσισα να σας δανείσω. Ωστόσο, δεν είχε οριστεί ημέρα για να επιστραφούν τα χρήματα και εξακολουθούσατε να μου ζητάτε τον δανεισμό περισσότερων κεφαλαίων.

»Προς λύπη μου οι μεταξύ μας σχέσεις ψυχράθηκαν και ήταν οι εντελώς τυπικές. Μετά από κάποιους μήνες το ποσό έφτασε τις 33.000 ευρώ. Σας ζήτησα μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία να ομολογείτε την οφειλή σας και την πράξατε στις 3.10.2024. Στις μετέπειτα οχλήσεις μου για την αποπληρωμή του δανείου αντιδράσατε έντονα και αποκορύφωμα όλων ήταν η αποστολή σε υπάλληλό μου συκοφαντικών μηνυμάτων σε βάρος μου και εξαπολύσατε απειλές. Σας καλώ να μου επιστρέψετε τα χρήματα εντός τεσσάρων μηνών».

Η απάντηση του Σπύρου Μαρτίκα

Ο Σπύρος Μαρτίκας υποστηρίζει ότι ο υπαρχηγός τού ζήτησε να υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση ως προϋπόθεση για να συνεχίσει να του δίνει χρήματα. Όπως εξηγεί, την υπέγραψε με τη σύμφωνη γνώμη της δικηγόρου του, καθώς ο υπαρχηγός είχε δεχτεί να υπογράψει μια δεύτερη υπεύθυνη δήλωση που ανέφερε πως δεν του οφείλεται τίποτα.

Αναφερόμενος στα όσα ισχυρίστηκε το καζίνο Λουτρακίου, ο Μαρτίκας ήταν κατηγορηματικός: «Πώς δεν γνώριζαν το όνομά του; Και των επενδυτών και το δικό του;», σημειώνοντας ότι για να ανέβει κανείς στο δωμάτιο του υπαρχηγού χρειαζόταν ξεκλείδωμα του ασανσέρ από εργαζόμενο.

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο υπαρχηγός του κυκλώματος είχε εργαστεί παλαιότερα ως γκρουπιέρης και είχε εκδιωχθεί από το καζίνο της Πάρνηθας, όπου φέρεται να είχε «στήσει παιχνίδια».

Το «επενδυτικό πρόγραμμα»

Ο Μαρτίκας περιέγραψε λεπτομερώς τη μέθοδο της απάτης:

«Μας οδηγούσαν σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης καζίνο, ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως διευθυντής των ταμείων του καζίνο. Να επενδύσετε με ένα 10% στα παιχνίδια, για τη ρευστότητα στο ταμείο. Έταζε απόδοση εβδομαδιαία… Τα χρήματα μπήκαν σταδιακά και στο τέλος μαγκώθηκαν. Γύρισε το παιχνίδι και (έλεγαν) μετά: Δεν έχεις να πληρωθείς.

»Έστησαν μία τρομερή ιστορία. Εγγύηση ήταν η προσωπική εγγύηση του υπαρχηγού και είχες πληρωθεί ήδη 3 – 4 φορές. Ο υπαρχηγός εγγυόταν τα πάντα. Μας έλεγαν να επενδύσουμε με απόδοση εβδομαδιαία 10%. Το παραμύθι ήταν ότι δεν φτάνει η ρευστότητα του καζίνο και χρειάζονται επενδυτές. Εγώ δεν πήρα αποδεικτικό για τα λεφτά που έδωσα, εγγυήθηκε ο αρχηγός».

Συμπλήρωσε ακόμη:

«Τα δικά μου λεφτά ήταν πεντακάθαρα: Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαιο και έδωσα και 100.000 που κέρδισα από το Survivor. Πίστεψα σε εκείνους γιατί 3 χρόνια μου έκαναν πλύση εγκεφάλου. Το έπαιζε επενδυτής και έφερνε τον κόσμο».

