Ένας απότακτος αστυνομικός φέρεται από τις αστυνομικές αρχές να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος των απατεώνων σε σουίτες καζίνο, με λεία 1,6 εκατ. ευρώ και θύματα τον Σπύρο Μαρτίκα και άλλους επιχειρηματίες.

Είναι 53 ετών και αποτάχθηκε το 2014 από την ΕΛ.ΑΣ για απάτες, ενώ υπηρετούσε σε τμήμα των Βορείων Προαστίων της Αττικής.

Το 2001 είχε συλληφθεί από τους «Αδιάφθορους», γιατί εκβίαζε καταστηματάρχες στο Μαρούσι και έπαιρνε χρήματα από αυτούς, ενώ υπηρετούσε στην Τουριστική Αστυνομία.

Οι διάλογοι

Τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, μετά την πρώτη καταγγελία και με βούλευμα εισαγγελέα, ξεκίνησαν να παρακολουθούν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Από τις συνομιλίες τους συνέλεξαν πολύτιμα στοιχεία για τον τρόπο δράσης του καθενός.

Τον Οκτώβριο καταγράφεται συνομιλία του απότακτου αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να είναι και ο αρχηγός της σπείρας των απατεώνων, με ένα από τα θύματά τους, από το οποίο είχαν αποσπάσει πενήντα χιλιάδες ευρώ και του είχαν επιστρέψει μόνον επτάμισι χιλιάδες ευρώ ακούγεται σε αυτή τη συνομιλία ο απότακτος αστυνομικός να πιέζει το θύμα να του παραδώσει άλλες πενήντα χιλιάδες ευρώ για την υποτιθέμενη επένδυση, χρήματα, που θα έπρεπε να παραδώσει σε μετρητά.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Άκου τι θα κάνεις, θα τα δώσεις όλα να είσαι Τετάρτη εδώ για να σε βάλω και στο έκτακτο

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Τετάρτη, εντάξει τώρα άκου ένας τρόπος γιατί μίλησα με ένα Διευθυντή φίλο να μπορείς να βγάλεις τα λεφτά

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μπορείς να πας αύριο σε δύο τρεις τράπεζες

ΘΥΜΑ: Ναι

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μπορείς να πας τη Δευτέρα, μπορείς να πας και τη Τρίτη και να είσαι έτοιμος

ΘΥΜΑ: Α λες να τα πάρω λίγα-λίγα και όχι μεταφορά ε;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Όχι μεταφορά φίλε γιατί μεταφορά πενήντα χιλιάδες (50.000) ε πρέπει να κόψουμε τιμολόγια και α………α και μύδια

ΘΥΜΑ: Ήθελα να στο πω Α………ε είμαι πολύ πιστωτικός αν έχεις κανέναν άνθρωπο για τιμολόγια αλλά

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μη φωνάζεις ρε θα μου πεις από κοντά τη Τετάρτη

ΘΥΜΑ: Ναι, ναι εντάξει, εντάξει ωραία

ΑΡΧΗΓΟΣ: Κατάλαβες τι λέω; Έχω εγώ τα έργα μου

ΘΥΜΑ: Ναι, ναι γιατί έχω και εγώ ανθρώπους αλλά φέτος μου την έχουνε κάνει, μου την έχουνε κάνει

ΑΡΧΗΓΟΣ: Αλλά θέλω νόμιμα, θέλω νόμιμα θέματα όμως μέσα από τράπεζες και τα λοιπά

Τον περασμένο Σεπτέμβριο οι αστυνομικοί καταγράφουν την τηλεφωνική συνομιλία του φερόμενου ως υπαρχηγού της οργάνωσης με έναν συνεργό του. Είναι η περίοδος, που έχει βρει ένα υποψήφιο θύμα, το οποίο ήταν έτοιμο να πουλήσει ένα ακίνητο, και σχεδίαζαν να πάνε όλοι μαζί σε μία σουίτα ξενοδοχείου για να τον εξαπατήσουν για μία «σίγουρη επένδυση».

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Πρέπει να σου γνωρίσω αυτόν τον έτσι και να τον πάμε ωραία.

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Άμα θεωρείς ότι έχει..

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Έχει εκατό τοις εκατό.

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Ε.. Αυτός.. Θα μου κολλήσει, με τρόπο.

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Έλα να σου πω, Παρασκευή θα πάμε Λουτράκι. Θα πάμε με διαφορετικά αυτοκίνητα αλλά θα είμαστε μαζί, δηλαδή ο ένας πίσω από τον άλλον.

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Ναι. Ναι.

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Γιατί εγώ θα πάρω τον άλλον μαζί μου. Κατάλαβες;

ΣΥΝΕΡΓΟΣ: Τον π…….η;

ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Του το ΄πα σήμερα και μου είπε εντάξει.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Τρίτης στον Ανακριτή Κορίνθου.