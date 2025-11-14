Θύμα του επιχειρηματία, που φέρεται να συμμετείχε σε κύκλωμα το οποίο υπόσχονταν ψευδείς επενδύσεις, υποστήριξε πως είχε εξαπατηθεί και ο Σπύρος Μαρτίκας. Ο φαρμακοποιός δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν του ήταν άγνωστος, λέγοντας πως «είναι πρώτο όνομα στα παράνομα παιχνίδια σε βίλες».

Ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης κέντρων spa, φέρεται να είχε συνεργούς οι οποίοι αναζητούσαν άτομα με σημαντική οικονομική επιφάνεια και προσπαθούσαν να τα πείσουν πως μπορούν να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στο MEGA, επαίνεσε τις διωκτικές αρχές για τη δράση τους, ισχυριζόμενος ότι το κύκλωμα που εξαπατούσε και εκβίαζε πολίτες αποκαλύφθηκε μετά από συντονισμένη έρευνα. Όπως είπε, το συνολικό ποσό που έχει αποσπαστεί από τα θύματα είναι πιθανότατα μεγαλύτερο από όσα έχουν γίνει γνωστά.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο επιχειρηματίας είχε καταφέρει να εμφανίζεται ως μέλος διαφόρων κοινωνικών ομάδων, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες από εκδηλώσεις και παρουσιάζοντας ότι έχει ισχυρές γνωριμίες, χωρίς οι εικονιζόμενοι να γνωρίζουν τη δράση του.

Η «επίδειξη πλούτου»

Ο Μαρτίκας υποστήριξε ότι ο επιχειρηματίας τον είχε προσεγγίσει επί τρία χρόνια, προσπαθώντας να του προτείνει συνεργασίες και προσφορές. Όπως ανέφερε, σε γύρισμα για διαφημιστικό βίντεο, ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε με μεγάλα ποσά σε μετρητά και συνοδεία μπράβου, υπονοώντας ότι αυτά τα χρήματα προέρχονταν από «επενδυτικές δραστηριότητες» και όχι από τις επιχειρήσεις του.

Οι «σουίτες» και οι επιδείξεις χρυσού

Ο Μαρτίκας περιέγραψε ότι ο επιχειρηματίας συναντούσε πιθανά θύματα σε σουίτες καζίνο, όπου παρουσίαζε σκηνικό υποτιθέμενων επενδύσεων, με ράβδους χρυσού, λίρες και μεγάλες ποσότητες μετρητών. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, όλα ήταν στημένα ώστε το θύμα να πειστεί ότι συμμετέχει σε πραγματικές επενδύσεις.

Οι αποδόσεις και η «στημένη ληστεία»

Στις καταγγελίες του ο Μαρτίκας ανέφερε ότι τα θύματα παρέδιδαν ποσά γύρω στις 50.000 ευρώ, λαμβάνοντας για λίγο διάστημα μικρές «αποδόσεις» ώστε να καλλιεργείται η εμπιστοσύνη. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με όσα ισχυρίζεται, ο επιχειρηματίας εμφανιζόταν ανήμπορος να πληρώσει σε μετρητά και παρέδιδε χρυσό για εξαργύρωση, ο οποίος όμως ήταν ψεύτικος. Ακολουθούσε, όπως είπε, μια «στημένη ληστεία» στην οποία οι δράστες χτυπούσαν μόνο το θύμα, ενώ ο επιχειρηματίας έβγαινε αλώβητος.

«Σε πιέζουν να γίνεις μέρος του κυκλώματος»

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Μαρτίκας, μετά τη «ληστεία» το θύμα πιεζόταν να φέρει νέους «επενδυτές» για να πάρει πίσω τα χρήματά του, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο εκβιασμού. Ο ίδιος ανέφερε ότι κατέγραφε συνομιλίες και συνεργάστηκε για περίπου έναν χρόνο με τις αστυνομικές αρχές ώστε να αποκαλυφθεί η δράση του κυκλώματος.

Αναφορές για παράνομα παιχνίδια

Ο Μαρτίκας ισχυρίστηκε επίσης ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας διοργάνωνε παράνομα παιχνίδια τζόγου σε βίλες της Αττικής και ότι είχε εμπλακεί και σε περιστατικά που αφορούν γνωστά πρόσωπα. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι είχε ακούσει περιγραφές για στημένα παιχνίδια με υψηλά χρηματικά ποσά.

Η αντιπαράθεση με τον δικηγόρο κατηγορουμένου

Σε τηλεοπτική εκπομπή υπήρξε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Μαρτίκα και του δικηγόρου ενός κατηγορούμενου, Δημήτρη Χριστόπουλου. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι ο πελάτης του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες και ότι θα μελετήσει τη δικογραφία, ενώ ο Μαρτίκας υποστήριξε ότι διαθέτει γνώση και στοιχεία σχετικά με τη δράση του κυκλώματος. Ο κ. Χριστόπουλος τόνισε ότι η Δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και δεν επηρεάζεται από δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Ο Σπύρος Μαρτίκας εκτίμησε ότι το κύκλωμα έχει αποσπάσει συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τα θύματά του.