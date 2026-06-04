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Ο Σάια ΛαΜπεφ βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στη Νέα ΟρλεάνηΝέα Ορλεάνη κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Mardi Gras, με τον ηθοποιό να δηλώνει ένοχος για τρεις πλημμεληματικές κατηγορίες βιαιοπραγίας.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 39χρονος ηθοποιός καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκιση με αναστολή, ενώ θα παραμείνει υπό επιτήρηση για τα επόμενα δύο χρόνια.

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Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Φεβρουαρίου σε μπαρ της Γαλλικής Συνοικίας της Νέας Ορλεάνης. Κατά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο ΛαΜπεφ ενεπλάκη σε έντονη αντιπαράθεση με θαμώνες του καταστήματος, ενώ φέρεται να επέστρεψε αργότερα στο σημείο, όπου σημειώθηκε νέο περιστατικό.

Shia LaBeouf pleads guilty to battery after New Orleans arrest over Mardi Gras bar brawl https://t.co/CgbMonJsgD June 3, 2026

Αρχικά συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος, ωστόσο η υπόθεση πήρε στη συνέχεια δικαστική οδό, με την επιβολή εγγύησης και την προσθήκη επιπλέον κατηγοριών.

Ο συνήγορός του χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ένα μικρής έκτασης επεισόδιο», υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξαν στοιχεία που να υποδεικνύουν προκατάληψη ή ρατσιστικό κίνητρο. Από την πλευρά της εισαγγελίας, επισημάνθηκε ότι η υπόθεση εξετάστηκε με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τονίστηκε πως η συμφωνία προβλέπει σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των όρων της.

Στο πλαίσιο των περιοριστικών όρων που αποδέχθηκε, ο ηθοποιός θα υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για χρήση ουσιών και θα συμμετέχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο Σάια ΛαΜπεφ είχε παραδεχθεί ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη νύχτα του συμβάντος, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως η συμπεριφορά του ήταν λανθασμένη.