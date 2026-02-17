Ο γνωστός ηθοποιός Shia LaBeouf συνελήφθη στη Νέα Ορλεάνη μετά από φερόμενη συμπλοκή που ξέσπασε μετά από πολυήμερο ξεφάντωμα για το Mardi Gras (σ.σ Λιπαρή Τρίτη) .

Ο LaBeouf κατηγορήθηκε από μπάρμαν της αμερικανικής πόλης ότι «τρομοκρατούσε τη Νέα Ορλεάνη», καθώς φέρεται να περιφερόταν σε μπαρ χωρίς πουκάμισο και να συμπεριφερόταν παράξενα.

Αρχικά αναφέρθηκε από το TMZ, και τώρα το Variety επιβεβαίωσε τη σύλληψη του ηθοποιού μετά από έναν καυγά, για τον οποίο χρειάστηκαν ασθενοφόρα. Η δικογραφία αναφέρει ότι αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή βιαιοπραγία.

According to TMZ, Shia LaBeouf was arrested following a fight during Mardi Gras in New Orleans.



pic.twitter.com/ZfyNLX2o6f February 17, 2026

Το Hollywood Reporter ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο LaBeouf «τρομοκρατούσε» την πόλη, με βίντεο και tweets να επιβεβαιώνουν φαινομενικά την παράξενη συμπεριφορά του στις εορταστικές εκδηλώσεις του Mardi Gras.

Ανέφεραν ότι ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος είχε προηγουμένως μιλήσει δημόσια για το πόσο νηφάλιος ήταν επί χρόνια, έβγαινε για ποτά από την Πέμπτη!

Hollywood actor Shia LaBeouf was arrested in New Orleans on Tuesday morning in New Orleans.

The 39-year-old Fury star got into a fist fight just after midnight with multiple people while partying during the Mardi Gras festival.

https://t.co/fZ2euYKVRn via @DailyMailCeleb pic.twitter.com/jbfNoFJhZb — Tamra M McDougall (@TamraMcDougall) February 17, 2026

Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο αργότερα σήμερα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καβγάς ξέσπασε αφού ο ηθοποιός κατηγορήθηκε ότι «προκάλεσε αναστάτωση» και έγινε όλο και πιο «επιθετικός» σε ένα μπαρ στη Γαλλική Συνοικία.

Ένας υπάλληλος του μπαρ προσπάθησε να διώξει τον LaBeouf και, μόλις αυτός απομακρύνθηκε, ένα από τα θύματα «ανέφερε ότι δέχτηκε χτυπήματα από τον ηθοποιό, ο οποίος του έριξε αρκετές γροθιές».

Ο LaBeouf φέρεται να έφυγε, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε «ακόμη πιο επιθετικά». Η δήλωση της NOPD συνεχίζει: «Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον ηθοποιό – τελικά τον άφησαν με την ελπίδα ότι θα φύγει – αλλά σύμφωνα με πληροφορίες χτύπησε ξανά το ίδιο θύμα με κλειστές γροθιές στο άνω μέρος του σώματος. Στη συνέχεια, ο LaBeouf φέρεται να επιτέθηκε σε άλλο άτομο – χτυπώντας τον στη μύτη. Ο LaBeouf συγκρατήθηκε ξανά μέχρι να φτάσει η αστυνομία».

Η αστυνομία μετέφερε πρώτα τον LaBeouf στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για άγνωστα τραύματα. Αφού έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο, συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η Λιπαρή Τρίτη, ή Μαρντί Γκρα αναφέρεται σε εορτές του Καρναβαλιού. Λαμβάνει χώρα 47 μέρες πριν το Πάσχα και η προέλευση της γιορτής είναι γαλλική. Μπορεί να συγκριθεί με το ελληνικό έθιμο της Τσικνοπέμπτης. Στα γαλλικά η ονομασία της εορτής, Mardi Gras, σημαίνει Λιπαρή Τρίτη.