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Η Βόρεια Κορέα αποκάλυψε την Πέμπτη 4 Ιουνίου μια νέα εγκατάσταση παραγωγής ουρανίου κατάλληλου για την κατασκευή πυρηνικών όπλων, με τον ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ Ουν, να δεσμεύεται για περαιτέρω ενίσχυση των πυρηνικών δυνάμεων της Πιονγκγιάνγκ «με εκθετικό ρυθμό».

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η νέα μονάδα διαθέτει «πιο προηγμένη τεχνολογία» σε σύγκριση με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, δεν έγινε γνωστό ούτε το ακριβές σημείο όπου βρίσκεται η εγκατάσταση ούτε το χρονικό διάστημα που βρίσκεται σε λειτουργία.

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North Korea unveils a new plant to produce fuel for nuclear weapons https://t.co/UWdVxm0OgI — CTV News (@CTVNews) June 4, 2026

Το KCNA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το εσωτερικό της μονάδας, στις οποίες διακρίνεται χώρος με φυγοκεντρητές, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η εγκατάσταση χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό ουρανίου σε επίπεδα κατάλληλα για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Στα δημοσιεύματα του κρατικού πρακτορείου περιλαμβάνονται επίσης δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος υποστήριξε ότι η ενίσχυση των πυρηνικών δυνατοτήτων της χώρας καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική λόγω των αντιπαραθέσεων με τους «πιο σκληρούς και αμείλικτους εχθρούς» της Βόρειας Κορέας.

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης ανέφερε ότι η παραγωγική ικανότητα της χώρας σε ουράνιο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Μετά από συνάντηση με ανώτατους αξιωματούχους στην εγκατάσταση, δήλωσε ότι επιβεβαίωσε «τη σειρά προτεραιότητας για την υλοποίηση ενός φιλόδοξου μελλοντικού σχεδίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση των πυρηνικών δυνάμεων του κράτους μας με εκθετικό ρυθμό».

Τόσο οι δηλώσεις του Κιμ όσο και η παρουσίαση της νέας μονάδας εντάσσονται στη μακροχρόνια στρατηγική της Πιονγκγιάνγκ για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου πυρηνικού οπλοστασίου, το οποίο θεωρεί απαραίτητο για την αντιμετώπιση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας.

Τον περασμένο Μάρτιο, λίγο μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «παγκόσμια τρομοκρατία και επιθετικότητα». Σύμφωνα με την αντίληψη της Βόρειας Κορέας, οι διεθνείς συγκρούσεις επιβεβαιώνουν την ανάγκη διατήρησης ενός ισχυρού πυρηνικού αποτρεπτικού μηχανισμού απέναντι σε εκείνους που θεωρεί δύο βασικούς αντιπάλους της: τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα.

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Η Βόρεια Κορέα βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπη με διεθνείς κυρώσεις εξαιτίας του πυρηνικού της προγράμματος και της ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων. Παρ’ όλα αυτά, η Πιονγκγιάνγκ έχει επανειλημμένα αγνοήσει τους περιορισμούς και συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη των στρατηγικών της οπλικών συστημάτων.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η χώρα είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά μια μυστική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου. Και τότε ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια ρητορική, καλώντας σε «εκθετική» αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας.

Με πληροφορίες από DW

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