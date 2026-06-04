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Χειροπέδες σε ακόμα ένα μέλος της γνωστής οικογένειας Ρομά της Λάρισας, μέλη της οποίας κατηγορήθηκαν και προφυλακίστηκαν τον περασμένο Μάρτιο για υποθέσεις με απάτες, εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς, πέρασαν τα στελέχη του τμήματος δίωξης εκβιαστών το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την επιχείρηση του Μαρτίου και κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, προέκυψαν άλλες 15 περιπτώσεις με εκβιασμούς, αλλά και στοιχεία που εμπλέκουν τον σημερινό συλληφθέντα.

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Η πασίγνωστη οικογένεια των Ρομά στη Λάρισα διαφήμιζε ότι έχεις την κατοχή της και προτίθεται να πουλήσει χρυσές λίρες σε τιμή πολύ χαμηλότερη, από την εμπορική αξία τους. Όταν τα θύματα τους κατέβαλαν χρηματικά ποσά για την αγορά χρυσών λιρών, οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην τους έδιναν τα συμφωνηθέντα πολύτιμα νομίσματα και να τους εκβιάζουν σε περίπτωση που εκείνοι εμφανίζονταν πιεστικοί στις απαιτήσεις τους.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ήδη έχουν κατασχέσει ένα όπλο ενώ αναζητούν χρυσές λίρες και κοσμήματα.