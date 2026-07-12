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Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της εισέβαλε στη σουίτα της και επιτέθηκε τόσο στην ίδια όσο και στον 19χρονο συνοδό της.

Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό, ενώ ετοιμαζόταν να αποχωρήσει.

Ο συλληφθείς ισχυρίζεται ότι επιδίωκε μόνο μια συζήτηση και αρνείται τις κατηγορίες περί σκόπιμης άσκησης βίας κατά της γυναίκας.

Σε βάρος του 27χρονου έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου την προσεχή Τρίτη.

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Σκηνές έντονης βίας εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας, στην Κρήτη, όπου οι αστυνομικοί που έσπευσαν έπειτα από καταγγελία για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα σοκαριστικό περιστατικό.

Στο σημείο εντοπίστηκε μια 25χρονη υπήκοος Γερμανίας με σοβαρά τραύματα, σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε ούτε να μιλήσει, ενώ παρουσίαζε και δυσκολία στην αναπνοή. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο ξενοδοχείο και τη μετέφεραν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύεται.

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Στον ίδιο χώρο βρισκόταν και ο 19χρονος σύντροφός της, επίσης Γερμανός, ο οποίος έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Η προηγούμενη σχέση της κοπέλας πίσω από το περιστατικό

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive.gr, πίσω από το αιματηρό περιστατικό βρίσκεται η προηγούμενη σχέση της 25χρονης με έναν 27χρονο Γερμανό. Οι δυο τους είχαν σχέση για περίπου έξι χρόνια, όμως η σχέση τους φέρεται να είχε προβλήματα, ενώ η γυναίκα έχει αναφέρει πως είχαν σημειωθεί και περιστατικά βίας.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει τον περασμένο Φεβρουάριο. Μετά τον χωρισμό, ο 27χρονος ταξίδεψε στην Ταϊλάνδη προκειμένου να εκπαιδευτεί στο κικ μπόξινγκ, ενώ η 25χρονη συνέχισε τη ζωή της και ξεκίνησε νέα σχέση.

Η νεαρή γυναίκα ταξίδεψε στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τον 19χρονο σύντροφό της και επέλεξαν ξενοδοχείο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Ωστόσο, φαίνεται πως ένα στοιχείο που είχε παραμείνει από το παρελθόν έμελλε να οδηγήσει στην τραγωδία.

Η 25χρονη και ο πρώην σύντροφός της διατηρούσαν κοινό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποτέλεσμα εκείνος να ενημερωθεί για διαδικτυακή παραγγελία φαγητού που είχε πραγματοποιήσει η γυναίκα. Στην παραγγελία εμφανιζόταν η διεύθυνση του ξενοδοχείου και ο αριθμός της σουίτας όπου διέμενε.

Εντόπισε το ξενοδοχείο και εισέβαλε στη σουίτα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος Γερμανός, μόλις έμαθε πού διέμενε η πρώην σύντροφός του, ταξίδεψε εσπευσμένα στην Κρήτη. Αν και φέρεται να είχε κλείσει κατάλυμα τύπου Airbnb για ολιγοήμερη διαμονή, οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές.

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Αφού εντόπισε το ξενοδοχείο όπου έμενε η 25χρονη, φέρεται να μπήκε στον χώρο από την περίφραξη της πισίνας και να κατευθύνθηκε στη σουίτα της. Εκεί, σύμφωνα με τις Αρχές, επιτέθηκε αρχικά στον 19χρονο σύντροφό της, ο οποίος προσπάθησε να τον αποτρέψει. Ο νεαρός δέχθηκε χτυπήματα και έπεσε στο έδαφος.

Όταν κατάφερε να συνέλθει, επιχείρησε να βοηθήσει τη σύντροφό του, ακολουθώντας νέα συμπλοκή. Ο 27χρονος εγκατέλειψε προσωρινά το σημείο, όμως αστυνομικοί του Τμήματος Μαλεβιζίου τον εντόπισαν περίπου μία ώρα αργότερα, ενώ φέρεται να ετοιμαζόταν να φύγει έχοντας μαζί του τη βαλίτσα του.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές διώξεις, ενώ έχει λάβει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

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«Ήθελα μόνο να μιλήσουμε» υποστηρίζει ο 27χρονος

Από την πλευρά του, ο 27χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ταξίδεψε στην Κρήτη προκειμένου να συζητήσει μαζί της, καθώς – όπως αναφέρει – ο χωρισμός τους έγινε μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος και δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να μιλήσουν από κοντά.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι ήταν λάθος το γεγονός πως μπήκε στον χώρο του ξενοδοχείου περνώντας από τον φράχτη της πισίνας, υποστηρίζοντας όμως ότι στόχος του ήταν μόνο να την προσεγγίσει.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η 25χρονη γλίστρησε στον χώρο της πισίνας και ότι έπεσαν μαζί, αρνούμενος την καταγγελία πως τη χτύπησε με κλωτσιές. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές, ενώ η κατάσταση της υγείας της 25χρονης παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

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