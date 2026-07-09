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Στη σύλληψη ενός 61χρονου διευθυντή ξενοδοχείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, προχώρησαν αστυνομικοί, μετά την καταγγελία ανήλικου εργαζόμενου ότι τον χτύπησε, τον εξύβρισε και τον απείλησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες και ο ανήλικος προχώρησε στη σχετική καταγγελία στο Α.Τ Χερσονήσου.

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Ο 61χρονος συνελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, καταδίκασε το περιστατικό.

«Τέτοια περιστατικά και συμπεριφορές, δεν είναι σίγουρα αποδεκτές και πάντως τις καταδικάζουμε» τόνισε ο κ. Πελεκανάκης που επισήμανε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν τιμούν τον τουρισμό.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ