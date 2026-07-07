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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στα Χανιά της Κρήτης, όταν φωτιά ξέσπασε σε εστιατόριο στο Ενετικό Λιμάνι της πόλης. Η πυρκαγιά κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους σε γειτονικούς χώρους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία των Χανίων. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να επέμβουν έγκαιρα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.

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Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr Πηγή: zarpanews.gr

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.