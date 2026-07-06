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Οι διασώστες του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν, παρά τις επίμονες προσπάθειες που κατέβαλαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η δημοσιογράφος υπέστη ανακοπή καρδιάς και η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για νεκροψία-νεκροτομή.

Η εξόδιος ακολουθία της εκλιπούσης τελείται σήμερα Δευτέρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη, βυθίζοντας σε πένθος τη δημοσιογραφική κοινότητα της Κρήτης.

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Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου και στον δημοσιογραφικό κόσμο ο αιφνίδιος θάνατος της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί της την αποχαιρετούν σήμερα, Δευτέρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Η δημοσιογράφος, που εργαζόταν στην ΚΡΗΤΗ TV και στο neakriti.gr, εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητό της, σε γκαράζ πολυκατοικίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της. Η 46χρονη φέρεται να επέστρεψε στο σπίτι της, να ανέβηκε για λίγο στο διαμέρισμά της και στη συνέχεια να κατέβηκε στον χώρο στάθμευσης, όπου μπήκε στο όχημά της.

Λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ και διασώστες, μαζί με γιατρό, κατέβαλαν προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με την ΚΡΗΤΗ TV, η Μαρία Αντωνογιαννάκη υπέστη ανακοπή καρδιάς. Η σορός της έχει μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα, στις 16:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Λεωφόρο Κνωσού. Η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 15:30.

ΚΡΗΤΗ TV: «Η Μαρία μας. Ο άνθρωπός μας. Μια αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νέα»

Ο αιφνίδιος θάνατος της Μαρίας Αντωνογιαννάκη έχει βυθίσει στο πένθος τη δημοσιογραφική κοινότητα της Κρήτης, αλλά και τους συναδέλφους της στην ΚΡΗΤΗ TV, με τους οποίους συνεργαζόταν επί σειρά ετών.

Σε συγκινητικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα, ο Όμιλος της ΚΡΗΤΗ TV αποχαιρετά τη δημοσιογράφο, κάνοντας λόγο για έναν αγαπημένο άνθρωπο και μια εξαιρετική συνάδελφο, η απώλεια της οποίας ήταν απρόσμενη και πρόωρη. Όπως επισημαίνεται, η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη και συγκλόνισε όσους είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί της, αφήνοντας πίσω της ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό.

«Η Μαρία μας. Ο άνθρωπός μας. Μια αγαπημένη συνάδελφος που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νέα», αναφέρει ο Όμιλος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.