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Σοκ και θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας της Κρήτης και όχι μόνο προκάλεσε η είδηση του αιφνίδιου χαμού της Μαρίας Αντωνογιαννάκη.

Η 46χρονη δημοσιογράφος, ιδιαίτερα αγαπητή στους συναδέλφους και σε όσους τη γνώριζαν, ήταν η γυναίκα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στο αυτοκίνητό της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στο Ηράκλειο νωρίτερα την Κυριακή. Ήταν μόλις 46 ετών.

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Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, γιατρός του οποίου διαπίστωσε το θάνατό της.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, απ’ την Ελληνική Αστυνομία, ο πρόωρος χαμός της Μαρίας αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Κάμερα ασφαλείας δείχνει την άτυχη γυναίκα να ανεβαίνει στο σπίτι της, να κατεβαίνει εν συνεχεία στο γκαράζ, να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό της και δυστυχώς να αφήνει την τελευταία της πνοή.

Περισσότερα θα δείξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στο ΠΑΓΝΗ για να γίνει η σχετική διαδικασία.

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διανύσει μία εξαιρετική πορεία στον χώρο των ΜΜΕ. Εργαζόταν στην τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” και στο σάιτ neakriti.gr.

Η Huffpost εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της.