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Για τους επαγγελματικούς της στόχους, αλλά και για τη νέα τηλεοπτική σεζόν όπου θα συνεχίσει στο ίδιο πόστο, μίλησε η Φαίη Μαυραγάνη, δίνοντας έμφαση στη διαρκή εξέλιξη και τη δημοσιογραφική συνέπεια που επιδιώκει στην πορεία της.

Η γνωστή δημοσιογράφος, σε συνέντευξή της στο ένθετο «Τύπος TV», ανέφερε πως βασική της επιδίωξη είναι να γίνεται κάθε χρόνο καλύτερη στη δουλειά της. Όπως τόνισε, θέλει να προσεγγίζει τα θέματα με προσοχή και υπευθυνότητα, ώστε να αποδίδονται με τρόπο που δεν τα αδικεί και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνέχειά της στην τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας πως θα παραμείνει στο ίδιο τηλεοπτικό πόστο και την επόμενη χρονιά, συνεχίζοντας την πορεία της στο ενημερωτικό κομμάτι.

Πως αισθάνεστε που είστε η πρώτη “Καλημέρα” του κοινού τα ΣΚ και η τηλεθέαση είναι με το μέρος σας;

Έχουμε χτίσει μια όμορφη σχέση με το πολύ πρωινό κοινό του Σαββατοκύριακου εδώ και 13 χρόνια, αλλά κάθε εβδομάδα είναι ένας αγώνας από την αρχή να κάνουμε μια εκπομπή που να μην κάνει τους τηλεθεατές και εμάς να πλήττουμε και να πληροί τα στάνταρ της αξιοπιστίας.

Ποιος είναι ο στόχος που θέτετε κάθε τηλεοπτική σεζόν;

Να γίνομαι καλύτερη. Να κάνω μια εκπομπή στην οποία μπορούν να βρουν χώρο θέματα και άνθρωποι που έχουν κάτι να μας πουν και είναι εκτός επικαιρότητας. Να καλύπτω τα θέματα με τρόπο που να μην τα αδικεί. Να κάνω την εκπομπή με το κέφι και τη διάθεση της πρώτης φοράς.

Η επόμενη τηλεοπτική χρονιά θα σας βρει στο ίδιο πόστο;

Βεβαίως, είμαι πολύ χαρούμενη που δουλεύω απρόσκοπτα, σε ένα περιβάλλον που με εμπιστεύεται και μου δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσω ανεμπόδιστα. Οπότε ναι, θα συνεχίσω στο ίδιο κανάλι λέγοντας την πρωινή καλημέρα του Σαββατοκύριακου για 14η σεζόν.