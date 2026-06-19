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Ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και μία δημοσιογράφος στην Αργεντινή, Φλορένσια Πένια, είπε ψευδώς στον αέρα της εκπομπής της ότι πέθανε, με αποτέλεσμα να προκληθεί σάλος σε όλη τη χώρα.

Την ώρα που ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στις ΗΠΑ για τους αγώνες του Μουντιάλ και έχει ζητήσει ιδιωτικότητα για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του η Φλορένσια Πένια βιάστηκε να ανακοινώσει το θάνατό του και βρέθηκε στο “στόχαστρο” των συμπατριωτών της.

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💥Florencia Peña dio la falsa noticia de la muerte de Jorge Messi en Luzu TV.



➡️La actriz y conductora, lo informó al aire y minutos más tarde tuvo que desdecirse.



"Me lo tiraron por acá, ojala sea fake. Esto es lo que está pasando hoy en día con la comunicación" pic.twitter.com/kW6SKFZMzN — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 18, 2026

Μετά το χαμό που προκάλεσε, η Αργεντινή δημοσιογράφος ανακοίνωσε την παραίτησή της και εμφανίστηκε κλαίγοντας σε άλλες εκπομπές για να ζητήσει συγγνώμη, ενώ έριξε τις ευθύνες στην παραγωγή που της μετέφερε την είδηση.

«Ζητώ συγνώμη από την οικογένεια Μέσι για την άσχημη στιγμή που φαντάζομαι ότι περνάνε. Ντρέπομαι βαθιά που ήμουν το όχημα για αυτόν τον πόνο. Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η ψευδής πληροφορία μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, όπως επαληθεύτηκε από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και την εμπιστεύτηκα.

"Yanina":

Por la entrevista de Yanina Latorre a Florencia Peña en #SQP pic.twitter.com/MkD13NF8di — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 18, 2026

Παρόλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη που ήμουν μέρος του λάθους, και γι’ αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu. Ζητώ και πάλι συγνώμη από καρδιάς. Έκανα λάθος», ανέφερε η Πένια, που την ώρα της εκπομπής της είχε πει χαρακτηριστικά τα εξής: «Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε».