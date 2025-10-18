Έντονο επεισόδιο το πρωί του Σαββάτου στην ζωντανή εκπομπής της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ. Η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε αιφνιδίως από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξή της.

Η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί για τις 8:00, ωστόσο η καλεσμένη έφτασε στις 8:20 ενώ αφορμή γαι το έντονο περιστατικό ήταν η ερώτηση της παρουσιάστριας για την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα: : «Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω» τονίζοντας πως υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία. Λίγο αργότερα, όταν τέθηκε και το όνομα του Πάνου Ρούτσι, η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» απέφυγε εκ νέου να τοποθετηθεί, άφησε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό χωρίς πρόσθετες εξηγήσεις.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η Φαίη Μαυραγάνη επανήλθε στο πλατό και τοποθετήθηκε επί του περιστατικού, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της δημοσιογραφικής έρευνας και των ερωτήσεων στον δημόσιο διάλογο. «Δεν είναι δουλειά των πολιτικών να μας υπαγορεύουν τις ερωτήσεις. Εμείς ρωτάμε ό,τι θεωρούμε δημοσιογραφικά σημαντικό, και ο καλεσμένος μπορεί να επιλέξει αν θα απαντήσει ή όχι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει», ανέφερε. Προσέθεσε δε, με χιουμοριστική διάθεση: «Ήταν η πιο σύντομη συνέντευξη της ζωής μου».

Το περιστατικό έληξε εκεί, χωρίς περαιτέρω ανταλλαγή δηλώσεων στον αέρα. Η εκπομπή συνέχισε το πρόγραμμά της, ενώ μέχρι το τέλος της μετάδοσης δεν υπήρξε νεότερη τοποθέτηση από την πλευρά της καλεσμένης.