Ένα ακόμη σφοδρό επεισόδιο με προσωπικούς χαρακτηρισμούς κατεγράφη μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Καιρίδη εντός της Ολομέλειας της Βουλής. Το φυτίλι της σκληρής σύγκρουσης άναψε ο χαρακτηρισμός «αρνητής της Γενοκτονίας των Ποντίων» που απέδωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, ο οποίος την χαρακτήρισε «άξια διάδοχο της Χρυσής Αυγής». Ο Δημήτρης Καιρίδης έριξε την σπόντα του μάλιστα προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου ενόψει των ανακοινώσεων της Μαρίας Καρυστιανού για το νέο κόμμα λέγοντας πως αντιλαμβάνεται τον «πανικό» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας δεδομένου – όπως είπε ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος – πως οι πολίτες θα διαλέξουν το πρωτότυπο αντί του ιμιτασιόν.

Ο διάλογος ανάμεσα στον Δημήτρη Καιρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ενδεικτικός της έντασης μεταξύ των δυο στην Ολομέλεια:

Advertisement

Advertisement

Δημήτρης Καιρίδης: Είστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής. Ντροπή και αίσχος για όσα χρυσαυγίτικα είπατε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Βιώνουμε τον ακραίο ρατσισμό από την κυβέρνηση. Τολμάτε να κατηγορήσετε εμένα που αγωνίζομαι κατά του φασισμού, την ώρα που έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής και τους αρνητές του Ολοκαυτώματος στο κόμμα σας. Το έρκος των οδόντων να λειτουργήσει….

Δημήτρης Καιρίδης: Εκσομίσατε μια ύβρη, με είπατε αρνητή της Γενοκτονίας των Ποντίων, ως Έλληνα του Πόντου με θίγει…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: ΦΩΝΕΣ

Δημήτρης Καιρίδης: Σωπάστε μιας και είστε ενάντια στο φασισμό, ακούστε και κανέναν άλλον εάν είστε πραγματική δημοκράτισσα! Καταλαβαίνω τον πανικό. Σε λίγες ώρες η Μαρία Καρυστιανού ανακοινώνει το κόμμα της.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δικαίωμά της….

Δημήτρης Καιρίδης: Έρχεται το πρωτότυπο. Μεταξύ πρωτοτύπου και…ιμιτασιόν, ο λαός θα διαλέξει το πρωτότυπο. Μόνο εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Μιχαλολιάκος που κατέληξε στη φυλακή τα έχουν πει αυτά που είπατε, άρα ταυτίζεστε με τον χρυσαυγητισμό.