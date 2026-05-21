Την ώρα που το πολιτικό σκηνικό κοχλάζει, η Βουλή μπαίνει σε ένα «εκρηκτικό» 48ώρο – σε έναν κοινοβουλευτικό «πόλεμο των δυο ημερών» – με τις κομματικές γραμμές να έχουν ήδη χαραχθεί βαθιά και τους τόνους να έχουν ανέβει επικίνδυνα σε ένα ρευστό και ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον. Η ένταση μπορεί να μην είναι πρωτόγνωρη, ωστόσο, λαμβάνει, πλέον, χαρακτηριστικά ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης. Στον πόλεμο των χαρακωμάτων της Βουλής πρωταγωνιστικό ρόλο κρατούν η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ.

Το μέτωπο της κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται σε πλήρη αναζωπύρωση με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Μια υπόθεση η οποία επανήλθε με δυναμικό τρόπο στο προσκήνιο της επικαιρότητας μετά την θυελλώδη ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα ισχυρά «πυρά» που αντάλλαξαν το Μέγαρο Μαξίμου και η Χαριλάου Τρικούπη για τις διαρροές που υπήρξαν επιβεβαιώνουν ότι η σύγκρουση είναι σφοδρή και καταλαμβάνει κάθε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σε αυτή την συνθήκη, ο πολιτικός «υδράργυρος» ανεβαίνει ακόμη περισσότερο λόγω των επικείμενων ανακοινώσεων νέων πολιτικών σχηματισμών -η Μαρία Καρυστιανού εκκινεί σήμερα Πέμπτη από την Θεσσαλονίκη και ο Αλέξης Τσίπρας επανεκκινεί, την προσεχή Τρίτη, από το Θησείο. Οι εξελίξεις αυτές μπορεί να προσθέτουν πίεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ωστόσο, αναπόφευκτα πυροδοτούν το φυτίλι του ανταγωνισμού και προσθέτουν τριβές στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Πεδίο μάχης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο «πόλεμος των δυο ημέρων» στην κοινοβουλευτική αρένα ξεκινά σήμερα το πρωί όπου η Ολομέλεια καλείται να εξετάσει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των «γαλάζιων» πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με φόντο τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Αργά το βράδυ θα στηθούν δύο κάλπες κατά των πρώην υπουργών, που θα συμπεριλαμβάνουν και τις δυο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής, εκείνη του ΠΑΣΟΚ καθώς και την κοινή των ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς.

Για την υπερψήφιση του αιτήματος συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής απαιτείται η θετική ψήφος από 151 βουλευτές. Παρά τη βαρύτητα της διαδικασίας, η κυβερνητική στάση έχει ήδη ξεκαθαρίσει για το «όχι» στην προανακριτική, υποστηρίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν σε προανακριτική εξέταση. Έτσι, εκτός απροόπτου, το αποτέλεσμα δεν αναμένεται να κρύβει εκπλήξεις. Καμία έκπληξη, ωστόσο, δεν θα προκαλέσει η ένταση της αντιπαράθεσης εντός της Ολομέλειας που αναμένεται να έχει προηγηθεί στην πολύωρη συνεδρίαση. Το βάρος της εκπροσώπησης της κυβέρνησης θα σηκώσει σήμερα, κατά πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ δικαίωμα να τοποθετηθούν θα έχουν και οι δύο αναφερόμενοι πρώην υπουργοί.

Πόλεμος για τις υποκλοπές

Η σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν τελειώνει το βράδυ της Πέμπτης. Και αυτό καθώς ένας νέος γύρος, σκληρής πολεμικής αντιπαράθεσης, ανοίγει το πρωί της Παρασκευής με αφορμή το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Το πεδίο της σύγκρουσης και οι όροι της πολιτικής μάχης στην Ολομέλεια προβλέπονται ιδιαίτερα σκληροί καθώς ήδη τα έδρανα της αντιπολίτευσης καταγγέλουν «γαλάζια» απόπειρα μπλόκου με «ράγες» την συνταγματική πρόβλεψη, με βάση την οποία το δικαίωμα της μειοψηφίας περί συγκρότησης εξεταστικής αφορά σε ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα.

Σε αυτή την σκακιέρα πολιτικών κινήσεων κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η αντιπολίτευση μπορεί να επιλέξει και να επιστρατεύσει, ως απάντηση στην «γαλάζια» κοινοβουλευτική «γραμμή», κάποιο από τα πιο αιχμηρά κοινοβουλευτικά της εργαλεία.