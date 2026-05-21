«Μετατρέψατε άκριτα μια διαβίβαση σε πολιτική δίωξη. Δεν με κλονίζει η αδικία. Με θλίβει, όμως πολύ, η σκευωρία, η αλλοίωση της αλήθειας και ο αποπροσανατολισμός του πολιτικού συστήματος από τα μείζονα» είπε ο Σπήλιος Λιβανός κατά την ομιλία του στη Βουλή στην συνεδρίαση της Ολομέλειας με επίκεντρο τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των «γαλάζιων» πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή με φόντο τη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Από τη δικογραφία αποδεικνύεται πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι δεν προκύπτει καμία δική μου συμμετοχή ή υπόδειξη σε καμία συνομιλία, κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παράνομη πράξη των συνεργατών μου», ανέφερε ο Σπήλιος Λιβανός, επιμένοντας πως δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί ποινική ευθύνη.

«Δεν μπορεί η Βουλή να αναλώνεται σε ανυπόστατες κατηγορίες, που αδυνατούν να αντέξουν στοιχειώδη νομικό και ουσιαστικό έλεγχο. Η απόρριψη της πρότασης Προανακριτικής δεν είναι μόνον πολιτική επιλογή. Είναι ταυτόχρονα και νομική αναγκαιότητα. Και είμαι σίγουρος ότι σήμερα η Βουλή θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα το πράξει» δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων ο Σπήλιος Λιβανός, στην ομιλία του, τόνισε ότι το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διαχρονική επιδοματοφαγία, δηλαδή η εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος από επιτήδειους εις βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων. Όπως υπογράμμισε, κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακολουθήθηκε σαφής πολιτική κατεύθυνση: περισσότεροι έλεγχοι, ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, διαφάνεια, διασταυρώσεις και προσπάθεια θεσμικής θωράκισης του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν από επιτήδειους που είχαν λάβει ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της θητείας μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης επιχειρεί να του αποδώσει διαχειριστική ευθύνη για ατομικές πληρωμές παραγωγών, ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πολιτική εποπτεία και όχι αρμοδιότητα έγκρισης μεμονωμένων πληρωμών ή διαχείρισης επιμέρους φακέλων.