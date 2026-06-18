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Την απώλειά του μετρά ο δημοσιογραφικός κόσμος μετά τον θάνατο του δημοσιογράφου Ανδρέα Μαζαράκη, ο οποίος είχε μακρά και πολυσχιδή παρουσία στον Τύπο και το ραδιόφωνο.

Ο Ανδρέας Μαζαράκης αρθρογραφούσε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», όπου διατηρούσε τη στήλη «Εξ Απορρήτων», ενώ είχε συνεργαστεί και με την «Απογευματινή». Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 FM, με την εκπομπή «Ο Εξαρχείων» να αποτελεί σημείο αναφοράς για τους ακροατές του.

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Συλλυπητήρια μηνύματα για τον θάνατό του απέστειλαν μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε ανάρτησή του ανέφερε: «Έφυγε από κοντά μας ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την άποψη και το ήθος του. Θα λείψει πολύ στους δικούς του ανθρώπους, καθώς και σε όλον τον δημοσιογραφικό κόσμο. Ειλικρινή συλλυπητήρια».

Έφυγε από κοντά μας ο Ανδρέας Μαζαράκης, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την άποψη και το ήθος του. Θα λείψει πολύ στους δικούς του ανθρώπους, καθώς και σε όλον τον δημοσιογραφικό κόσμο.

Ειλικρινή συλλυπητήρια. June 18, 2026

Ποιος ήταν ο Ανδρέας Μαζαράκης

Ο Ανδρέας Μαζαράκης γεννήθηκε στο Μεταξουργείο κατά τα χρόνια του Εμφυλίου και φοίτησε στο 5ο Γυμνάσιο στα Εξάρχεια. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, στο Οικονομικό Τμήμα, από το οποίο αποφοίτησε το 1974, ενώ συνέχισε στη Νομική Σχολή Αθηνών, λαμβάνοντας πτυχίο το 1978.

Παράλληλα, παρακολούθησε σπουδές θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο (1967-1970) και στη Σχολή Κωστή Μιχαηλίδη, ενώ φοίτησε και για πέντε χρόνια στο Ωδείο Αθηνών, με αντικείμενο τη φωνητική και το ακορντεόν.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα, ενώ στρατεύθηκε τον Φεβρουάριο του 1973. Υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής Αποχουντοποίησης για καθηγητές πανεπιστημίων και ανώτατων σχολών της Αθήνας.

Στη συνέχεια εργάστηκε για χρόνια στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων, πραγματοποιώντας ταξίδια σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής. Οι εμπειρίες αυτές, από την Τεχεράνη και την Ινδία έως την Κούβα, επηρέασαν συχνά τις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Παράλληλα ασχολήθηκε με την υποκριτική και τη δημοσιογραφία, με το ραδιόφωνο να αποτελεί τελικά το βασικό πεδίο έκφρασής του. Με τη χαρακτηριστική χροιά της φωνής του, την ευθύτητα στον λόγο και την ανεξάρτητη σκέψη του, κατάφερε να δημιουργήσει πιστό ακροατήριο και να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο των ελληνικών ερτζιανών.