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Είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι και ο πιο ένθερμος οπαδός των δημοσιογράφων. Από την ανάληψη των καθηκόντων του βρίσκεται σε σφοδρή αντιπαράθεση μαζί τους. Ωστόσο, ένας συγκεκριμένος, ξένος, δημοσιογράφος φαίνεται να κέρδισε την συμπάθειά του, σε τέτοιο βαθμό που ο 80χρονος του πρότεινε να πρωταγωνιστήσει σε ταινία!

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχιάν στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Τραμπ αποσπάστηκε από την εμφάνιση του δημοσιογράφου. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι ο δημοσιογράφος έχει «ωραία συμπεριφορά», σε αντίθεση με τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, τους οποίους χαρακτήρισε «κακούς».

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«Τι ωραίος άνθρωπος. Είναι από τη χώρα σας;» ρώτησε ο Τραμπ τον Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχiάν, ο οποίος απάντησε: «Ναι, βεβαίως». «Έχει τόσο ωραία παρουσία. Οι δικοί μου είναι τόσο κακοί. Όμορφος τύπος. Θα μπορούσα να τον βάλω σε ταινία αμέσως», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ η αίθουσα ξέσπασε σε γέλια.

Ο ρεπόρτερ είναι ο Majed AlFarsi, δημοσιογράφος του Sky News Arabia. Δημοσίευσε τo στιγμιότυπο αυτό στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου έχει 124.000 ακόλουθους. Το βίντεο δημοσιεύθηκε πριν από 16 ώρες και, κατά τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου, είχε συγκεντρώσει 46,3 χιλιάδες «μου αρέσει».