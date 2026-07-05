Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στις Αρχές στο Ηράκλειο, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η γυναίκα μεταφέρεται στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή.

Οι αρμόδιες Αρχές βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης της υπόθεσης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.