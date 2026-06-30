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Μια τοιχογραφία που απεικονίζει τον Χριστό όπως τον υποδύθηκε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ στην τηλεοπτική σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», έχει δημιουργηθεί σε τοίχο στο χωριό Παναγιά στο Ηράκλειο.

Καλλιτέχνης έφτιαξε τοιχογραφία από το «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» σε χωριό του Ηρακλείου

Η καταπληκτική τοιχογραφία δημιουργήθηκε από τον κομμωτή – καλλιτέχνη Στέλιο Φρόκκο, ο οποίος υλοποίησε την ιδέα του Στέφανου Ζαχαριουδάκη.

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Σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Στέλιος Φρρόκος γράφει ότι χρειάστηκαν εννέα ώρες δημιουργίας κάτω από θερμοκρασία 30 βαθμών: «Δεν το έχω ξανά κάνει, ήθελα να δω τι δύναμη έχω, αλλά δεν ήμουν μόνος».

«Ο Χριστός δεν υποσχέθηκε εύκολο δρόμο. Υποσχέθηκε ότι δεν θα τον περπατήσουμε ποτέ μόνοι» στέλνει ως μήνυμα ο δημιουργός της τοιχογραφίας.