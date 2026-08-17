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Μια ασυνήθιστη επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν ένας γυπαετός βρέθηκε πάνω στο φτερό αεροσκάφους που ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Το μεγάλο πτηνό παρέμεινε στο αεροσκάφος, παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα ο πιλότος να ενημερώσει τον πύργο ελέγχου. Οι υπεύθυνοι της Πολιτικής Αεροπορίας διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και έτσι ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.

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Πυροσβέστες έφτασαν στην πίστα και, με τη βοήθεια ειδικής σκάλας, προσπάθησαν να προσεγγίσουν τον γυπαετό. Σύμφωνα με το Patris.gr, χρειάστηκε μάλιστα ο πιλότος να μετακινήσει τα φτερά του αεροσκάφους, ώστε να διευκολυνθεί η επιχείρηση.

Φορώντας προστατευτικά γάντια και χρησιμοποιώντας μπουφάν, οι πυροσβέστες κατάφεραν τελικά να πιάσουν το πτηνό και να το μεταφέρουν στα γραφεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του αεροδρομίου.

Ακολούθησε ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών και ο γυπαετός μεταφέρθηκε σε ασφαλή χώρο, όπου παραμένει υπό την επίβλεψη ειδικών.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, τόσο για το πτηνό όσο και για τους επιβάτες της πτήσης. Μάλιστα, ο γυπαετός παρέμεινε ήρεμος καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταφοράς και, σκεπασμένος με το μπουφάν, δεν κουνήθηκε από την αγκαλιά του πυροσβέστη που τον κρατούσε.