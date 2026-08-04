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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε κατασκήνωση του Ηρακλείου, με ένα 9χρονο αγόρι, να τραυματίζεται σοβαρά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

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Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, που εφημέρευε.

Μετά τις πρώτες εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται.