Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με όχημα.

Advertisement

Advertisement

Από τη σφοδρή σύγκρουση, νεκρός ανασύρθηκε ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.