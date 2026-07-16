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Στο χειρουργείο οδηγήθηκε μια νεαρή κοπέλα, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/07) στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), όταν ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όχημα ανατράπηκε και παρέσυρε τη νεαρή πεζή που περνούσε από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, η κατάσταση της τραυματισμένης γυναίκας κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

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Φωτογραφία από creta24.gr Φωτογραφία από creta24.gr Φωτογραφία από creta24.gr

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο τροχαίο φέρεται να εμπλέκεται καθηγητής, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε -ελαφρύτερα- και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Για το τροχαίο, υπήρξε κινητοποίηση από την Πυροσβεστική, όμως δεν χρειάστηκε να προχωρήσει σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς πολίτες που έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να βγάλουν ένα άτομο από το όχημα.

Στο όχημα σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ επί τόπου βρέθηκε και η αστυνομία.