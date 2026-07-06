Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια 42χρονη αλλοδαπή κατηγορείται για τη βίαιη κακοποίηση και τον βασανισμό μιας 55χρονης ομοεθνούς της σε κατοικία στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η δράστιδα φέρεται να κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων ρόπαλο και μπαλτά για να προκαλέσει σωματικές βλάβες στο θύμα.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το αποδεικτικό υλικό κατά τη διερεύνηση άλλης υπόθεσης κλοπής κινητού τηλεφώνου, οδηγώντας στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Στην υπόθεση εμπλέκεται επίσης ο 60χρονος ιδιοκτήτης της οικίας, ο οποίος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα, ενώ η προανάκριση για τη διαλεύκανση των κινήτρων συνεχίζεται.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στιγμές ακραίου τρόμου φέρεται να βίωσε μια 55χρονη αλλοδαπή σε κατοικία στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης και βασανισμών από μια 42χρονη, επίσης αλλοδαπή.

Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η κατηγορούμενη όχι μόνο φέρεται να κακοποιούσε επανειλημμένα τη γυναίκα, αλλά κατέγραφε και τις πράξεις της με το κινητό της τηλέφωνο. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα της επίθεσης όσο και η σχέση μεταξύ των δύο γυναικών, ενώ το θύμα φέρεται να διέμενε προσωρινά στην κατοικία όπου εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά.

Advertisement

Advertisement

Κατά την έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκαν τουλάχιστον έντεκα βίντεο, στα οποία αποτυπώνεται μέρος της κακοποίησης. Σε ένα από αυτά η 42χρονη φέρεται να χτυπά τη 55χρονη με ρόπαλο, προκαλώντας της αιμορραγία, ενώ σε άλλο το θύμα εμφανίζεται δεμένο στο πάτωμα, εμφανώς εξαντλημένο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η δράστιδα τη χτυπά ξανά και στη συνέχεια της κόβει τα μαλλιά χρησιμοποιώντας μπαλτά.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Η αστυνομική έρευνα αναφέρει ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026 σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στη 55χρονη με γροθιές, χαστούκια και χτυπήματα με ρόπαλο, ενώ παράλληλα την απειλούσε, την εξύβριζε και προέβαινε σε πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Επιπλέον, φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας, δένοντας την πόρτα με καλώδιο και στερώντας από το θύμα κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η 55χρονη κατάφερε τελικά να διαφύγει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Καθοριστικό στοιχείο για την αποκάλυψη της υπόθεσης αποτέλεσε το βιντεοληπτικό υλικό που βρέθηκε στο κινητό της 42χρονης. Οι αστυνομικοί το εντόπισαν κατά τη διερεύνηση διαφορετικής υπόθεσης, που αφορούσε κλοπή κινητού τηλεφώνου, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με ίχνη αίματος, μια τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ένας 60χρονος αλλοδαπός, ιδιοκτήτης της κατοικίας, ο οποίος φέρεται να γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, να είχε παραχωρήσει τον χώρο και να αποχώρησε πριν από την έναρξη της επίθεσης. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η 42χρονη δεν συνελήφθη για τη συγκεκριμένη υπόθεση λόγω παρέλευσης του χρονικού ορίου του αυτοφώρου, ενώ ήδη κρατείται για άλλη υπόθεση. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.