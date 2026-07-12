Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 12 Ιουλίου στον δρόμο που συνδέει τη Χερσόνησο με το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου έχασε, για άγνωστο λόγο, τον έλεγχο του οχήματος καθώς κινούνταν στη συγκεκριμένη στροφή. Το αυτοκίνητο ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία στον παράδρομο, παρασύροντας και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Advertisement

Advertisement

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα το Ι.Χ. να ανατραπεί και να ακινητοποιηθεί στο οδόστρωμα. Τουλάχιστον τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς διερχόμενοι οδηγοί και πολίτες έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια.

Πηγή: creta24.gr

Άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του αναποδογυρισμένου οχήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι τους ήταν σε καλή κατάσταση. Οι εικόνες από το σημείο του ατυχήματος αποτυπώνουν το μέγεθος της σύγκρουσης, με τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές.