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Ένας ερασιτέχνης ψαράς είδε την τύχη να του «χαμογελάει» όταν έβγαλε με το καλάμι του έναν λαγοκέφαλο μήκους 50 εκατοστών σε παραλία στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες του neakriti.gr, ο ψαράς έχει τοποθετήσει το ψάρι στη στεριά και καταγράφει το συγκλονιστικό μέγεθός του. Στη συνέχεια το μετράει με μια μεζούρα προκειμένου να υπολογίσει ακριβώς πόσο μεγάλος είναι.

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Το συγκεκριμένο ψάρι αποτελεί ξενικό είδος, γνωστό για την εξαιρετικά ισχυρή τοξίνη που περιέχει. Διαθέτει πολύ δυνατά δόντια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά και σημαντικές ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία.

Η νέα εμφάνιση λαγοκέφαλου στις ακτές του Ηρακλείου αναδεικνύει την ανάγκη επαγρύπνησης από ερασιτέχνες αλιείς και όσους δραστηριοποιούνται στις παράκτιες περιοχές. Το είδος συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία του στις θάλασσες της Κρήτης, δημιουργώντας αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτών.