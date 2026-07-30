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Ώρες αγωνίας εκτυλίσσονται στα Μάλια Ηρακλείου, όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 20χρονου κολυμβητή, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κλωτζάνη.

Από την πρώτη στιγμή στήθηκε μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης, με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικών σκαφών και επαγγελματιών της περιοχής, που συνδράμουν στις προσπάθειες εντοπισμού του νεαρού.

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Ελικόπτερο ενισχύει τις έρευνες

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, με το πρώτο φως της ημέρας, στις έρευνες προστέθηκε και ελικόπτερο, το οποίο πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις πάνω από τη θαλάσσια περιοχή των Μαλίων, αναζητώντας ίχνη του αγνοούμενου. Οι επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης, με πλωτά μέσα του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη να «χτενίζουν» την περιοχή.

Τα 7 μποφόρ δυσκολεύουν την επιχείρηση

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο συναγερμός σήμανε περίπου στις 19:30 της Τετάρτης, με τις δυνάμεις του Λιμενικού και παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη να κινητοποιούνται άμεσα. Ωστόσο, από το πρωί οι θαλάσσιες έρευνες έχουν διακοπεί προσωρινά, καθώς οι ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν τον ασφαλή απόπλου. Οι ισχυροί βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Οι έρευνες από θαλάσσης αναμένεται να επανεκκινήσουν μόλις οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ η αγωνία της οικογένειας του 20χρονου και όσων συμμετέχουν στην επιχείρηση παραμένει μεγάλη.