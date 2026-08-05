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Συναγερμός στην περιοχή της Θερίσσου στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε επιχείρηση στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών

Έντονη αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή της Θερίσσου, όταν ακούστηκε ισχυρός κρότος, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Nea Kriti, η έκρηξη σημειώθηκε σε συνεργείο, πίσω από φούρνο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο υπέστη τραύμα στο χέρι. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Στην περιοχή έσπευσαν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του φούρνου.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό κρότο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Όπως είναι ευκόλως αντιληπτό υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην γειτονιά, με κατοίκους και περαστικούς να βρίσκονται έξω από το σημείο που σημειώθηκε το συμβάν, περιμένοντας τις εξελίξεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, για να διαπιστωθούν τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή Φώτο: Νίκος Χαλκιαδάκης/neakriti.gr

