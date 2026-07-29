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Οι συλληφθέντες ισχυρίζονται ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Η Πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη και τον θάνατο του εργαζομένου.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης προκάλεσε υλικές ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις, ενώ η φωτιά κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

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Η ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να αποτελέσει την κρισιμότερη μέχρι στιγμής ημέρα στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, που κόστισε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργαζόμενο και προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Οι τρεις συλληφθέντες, ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας, έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερασπιστική τους γραμμή θα κινηθεί στην κατεύθυνση ότι είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ότι οι εργασίες πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τους κανονισμούς και πως οι ίδιοι δεν φέρουν ευθύνη για την τραγωδία. Οι ισχυρισμοί αυτοί θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής, το οποίο συνεχίζει να ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και η φωτιά που ακολούθησε.

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Το χρονικό της τραγωδίας

Η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στα Εξαμίλια. Η ισχύς της ήταν τέτοια ώστε ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, ενώ αμέσως μετά εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις.

Τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στο εργοστάσιο πέντε εργαζόμενοι. Οι τέσσερις κατάφεραν να απομακρυνθούν, όμως ο 67χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του. Ένας ακόμη εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά με εγκαύματα. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε εγκατάσταση υγραερίου, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εξακριβωθεί αν αυτή ήταν η αιτία που προκάλεσε την έκρηξη.

Η Παρασκευή αναμένεται να είναι καθοριστική όχι μόνο για τη δικαστική πορεία της υπόθεσης, αλλά και για τις απαντήσεις που ζητούν η οικογένεια του θύματος και η κοινή γνώμη. Οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων, σε συνδυασμό με τα πορίσματα των ειδικών, θα κρίνουν εάν η τραγωδία οφείλεται σε ανθρώπινα λάθη, παραλείψεις ή σε άλλους παράγοντες που ακόμη βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι πρώτες μαρτυρίες από την Κόρινθο

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης βρέθηκαν από τα πρώτα λεπτά έξω από το εργοστάσιο στα Εξαμίλια. Το KorinthosTV μετέδωσε ζωντανά τις πρώτες εικόνες από την τεράστια πυρκαγιά, ενώ έκανε λόγο για έναν εκκωφαντικό κρότο που αναστάτωσε ολόκληρη την περιοχή, με κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι από τα σπίτια τους για να δουν τι είχε συμβεί.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ωστικό κύμα έγινε αισθητό όχι μόνο στα Εξαμίλια αλλά και στην πόλη της Κορίνθου και στο Λουτράκι. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραφαν ότι «νόμιζαν πως έγινε σεισμός», ενώ σε αρκετές επιχειρήσεις και κατοικίες κουνήθηκαν τζάμια και αντικείμενα από τη δύναμη της έκρηξης.

Το Ηλέκτρα TV, που επίσης βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή, κατέγραψε εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής, με το εργοστάσιο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να αποτρέψουν επέκταση της φωτιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, τοπικοί δημοσιογράφοι επισημαίνουν ότι η περιοχή απέφυγε μια πολύ μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς κοντά στις εγκαταστάσεις υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου και προπανίου. Αν η φωτιά είχε επεκταθεί σε αυτές, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές για ολόκληρη την περιοχή. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή και από τις αρμόδιες αρχές.

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