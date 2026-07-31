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Οι δύο ένοικοι του σπιτιού εντοπίστηκαν ζωντανοί, αλλά νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των σοβαρών εγκαυμάτων που υπέστησαν.

Το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν ιδιαίτερα ισχυρό, με αποτέλεσμα οι δύο επιζώντες να εκτοξευθούν σε μεγάλη απόσταση από το κτίριο.

Τα ακριβή αίτια της καταστροφικής έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η περιοχή υπέστη σημαντικές ζημιές σε υποδομές.

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Μια έκρηξη τέτοιας ισχύος που θύμιζε σκηνές πολέμου ισοπέδωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης κατοικία στην πόλη Κάντον του Οχάιο των ΗΠΑ, εκτοξεύοντας τους δύο ενοίκους εκατοντάδες μέτρα μακριά. Παρά τη σφοδρότητα της έκρηξης, αμφότεροι εντοπίστηκαν ζωντανοί, αλλά φέρουν σοβαρότατα τραύματα και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 4 τα ξημερώματα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο εκκωφαντικός θόρυβος και το ισχυρό ωστικό κύμα έγιναν αισθητά σε ακτίνα περίπου 3,2 χιλιομέτρων.

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At least two people were hospitalized after a house exploded in Canton, Ohio on Thursday. One victim was found in the street, blown from the home by the explosion and the second victim was found about four hours later.



Officials say the blast could be heard from two miles away… pic.twitter.com/dVwVOO3V8t — CBS News (@CBSNews) July 30, 2026

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, ο ένας από τους δύο ενοίκους εκτοξεύτηκε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το σημείο της έκρηξης. Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα στο 80% του σώματός του και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση.

Ο δεύτερος επιζών εντοπίστηκε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα μακριά, ώρες μετά την έκρηξη, φέροντας επίσης σοβαρά εγκαύματα, σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WKYC-TV News. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς βρέθηκε σε τόσο μεγάλη απόσταση από το σπίτι.

Just before 4am this morning, a natural gas explosion rocked this neighborhood in Canton, Ohio.



The house was absolutely destroyed, and 5 others took damage, all residents have been displaced at the time while investigators do their thing.



The explosion was felt for miles… pic.twitter.com/xKNlPwpJ5E — Rick D (@RickD_GK) July 30, 2026

«Ήταν ένας τεράστιος κρότος, σαν να είχε εκραγεί βόμβα ή πύραυλος. Έσπασαν ακόμη και τα παράθυρα των γειτονικών σπιτιών και ολόκληρο το σπίτι μου σείστηκε», περιέγραψε γείτονας που βίωσε την έκρηξη.

Η Πυροσβεστική ανέφερε ακόμη ότι «η έκρηξη εκτόξευσε συντρίμμια σε ολόκληρη τη γειτονιά και κατέστρεψε πολλές γραμμές ηλεκτροδότησης, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους τόσο για τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης όσο και για τους κατοίκους», ενώ τα ακριβή αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.