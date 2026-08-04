Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Λίβανος τιμά σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού, η οποία προκλήθηκε από αποθηκευμένο νιτρικό αμμώνιο πριν από έξι χρόνια.

Οι μακροχρόνιες δικαστικές έρευνες για την απόδοση ευθυνών είχαν παρεμποδιστεί επανειλημμένα λόγω έντονων πολιτικών παρεμβάσεων και συνεχών νομικών προκλήσεων από αξιωματούχους.

Μετά την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα ηγεσία στις αρχές του 2025, ο δικαστής Τάρεκ Μπίταρ ξανάρχισε τις έρευνες και υπέβαλε έκθεση με κατηγορίες κατά 70 προσώπων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντέλ Νάσαρ κατέθεσε στεφάνι στο σημείο της τραγωδίας, δεσμευόμενος ότι το κράτος θα ολοκληρώσει τη δικαστική διαδικασία για την απόδοση δικαιοσύνης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Λίβανος τιμά σήμερα τη μνήμη των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού πριν από έξι ακριβώς χρόνια, με τις οικογένειες των νεκρών και Λιβανέζους αξιωματούχους να εκφράζουν συγκρατημένα την ελπίδα ότι θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε μία από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην Ιστορία.

H έκρηξη της 4ης Αυγούστου 2020, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 200 ανθρώπων και κατέστρεψε τμήματα της πρωτεύουσας, πιστεύεται ότι προκλήθηκε από εκατοντάδες τόνους νιτρικού αμμωνίου που ήταν αποθηκευμένοι στο λιμάνι.

Advertisement

Advertisement

Όμως έρευνα για τις χημικές ουσίες και στην οποία αξιωματούχοι θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για αμέλεια παρεμποδίστηκε επί χρόνια λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, με δικαστικούς αξιωματούχους και στη συνέχεια υπουργούς να εγείρουν συνεχώς νομικές προκλήσεις εναντίον των ερευνώντων δικαστών με αποτέλεσμα ουσιαστικά την παράλυση της έρευνας.

“Σε κανονικές χώρες, θα είχαμε τελειώσει τώρα και θα βρισκόμαστε σε άλλη φάση στις ζωές μας και θα είχαμε το δικαίωμα να θρηνήσουμε”, δήλωσε ο Πολ Νάγκερ, η ηλικίας τριών ετών θυγατέρα του οποίου Αλεξάνδρα –η μικρή Λέξου– σκοτώθηκε στην έκρηξη.

🇱🇧 Families and survivors of the Beirut port explosion are calling for a march tomorrow to mark the 6th anniversary of the devastating tragedy.



At least 218 people were killed on August 4 2020 when 2,750 tonnes of ammonium nitrate exploded at Warehouse 12 at the Port of Beirut.… pic.twitter.com/7iU70v2xLK — GDA (@GDA_Press) August 3, 2026

“Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, σημαίνει ότι η η ζωή της Λέξου δεν έχει αξία“.

Ένα σημείο καμπής ήρθε στις αρχές του 2025, όταν ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν και ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ ανέλαβαν καθήκοντα και αμέσως υποσχέθηκαν ότι θα υπάρξει λογοδοσία για την έκρηξη.

Ο δικαστής Τάρεκ Μπίταρ ξανάρχισε σύντομα την έρευνά του και υπέβαλε έκθεση στο γραφείο του εισαγγελέα στα τέλη Μαρτίου 2026.

Advertisement

Υψηλόβαθμος δικαστικός αξιωματούχος στον Λίβανο που έχει ενημερωθεί για την έρευνα είπε στο Ρόιτερς πως η έκθεση του Μπίταρ περιλαμβάνει κατηγορίες σε βάρος 70 ατόμων για διάφορα αδικήματα σε σχέση με την έκρηξη. Ο αξιωματούχος δεν μπορούσε να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες για να προστατεύσει τη νομική διαδικασία.

Έπειτα από απάντηση της εισαγγελίας, ο Μπίταρ θα συντάξει το κατηγορητήριο που θα περιλαμβάνει τα ονόματα όσων κατηγορούνται και θα οδηγήσει στη διαδικασία της δίκης, είπε ο αξιωματούχος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης του Λιβάνου Αντέλ Νάσαρ κατέθεσε σήμερα το πρωί στεφάνι σε μνημείο στο λιμάνι.

Advertisement

“Το κράτος και η δικαιοσύνη επιτρέπουν αυτή η υπόθεση να φθάσει μέχρι το τέλος. Αυτό πρέπει να γίνει για τους συγγενείς των θυμάτων, τα ίδια τα θύματα, όλους εκείνους που επηρεάστηκαν και τον λαό του Λβάνου”, είπε ο Νάσαρ.

“Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει δικαιοσύνη (στον Λίβανο) αν σιωπήσουμε για μία καταστροφή τόσο μεγάλη όσο η έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού”.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Advertisement