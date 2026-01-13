Εκατοντάδες νεαροί χόρεψαν μέχρι το επόμενο πρωί το περασμένο Σάββατο, 10 Ιανουαρίου, σε ένα sold-out rave πάρτι στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα των πάρτι της Μέσης Ανατολής.

Στα decks δεν βρισκόταν ο Τιέστο ή ο Άρμι βαν Μπιούρεν, αλλά ο Γκιγιέρμε Πειχότο, γνωστός ως Πάτερ Γκιγιέρμε, ο διάσημος καθολικός ιερέας – DJ, που με την ηλεκτρονική μουσική του γεμίζει κλαμπ, πλατείες και φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Ο Πάτερ Γκιγιέρμε μετρά 2,6 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, πριν φορέσει τα ακουστικά του, ο 52χρονος ιερέας από την Πορτογαλία είχε τελέσει λειτουργία σε καθολικό πανεπιστήμιο του Λιβάνου. Για τον ίδιο, η ενασχόληση με τη μουσική είναι τρόπος έκφρασης της πίστης, μήνυμα ειρήνης και συνύπαρξης, και μέσο σύνδεσης με τους νέους.

«Η πίστη και η μουσική, η θρησκεία και η μουσική, ήταν πάντα συνδεδεμένες. Ακόμα και πριν από τον Χριστό, στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ψαλμός μας ζητά να δοξάζουμε τον Κύριο με όλα τα όργανα, έτσι τώρα έχουμε αυτό το νέο όργανο που ήρθε, την ηλεκτρονική μουσική» δήλωσε στο AP.

📽️ #padreguilherme | The Portuguese DJ priest drew a multigenerational crowd in Beirut for a night of electronic music and dancing, despite controversial calls to ban the event stemming from religious dogma.



🎬 Tea Ziade pic.twitter.com/GMSGssyT81 — L'Orient Today (@lorienttoday) January 12, 2026

Αντιδράσεις στον Λίβανο

Η πρώτη του εμφάνιση στον Λίβανο – όπου ζουν περίπου 2 εκατομμύρια χριστιανοί, κυρίως μαρονίτες καθολικοί – προκάλεσε και έντονες αντιδράσεις. Δεκαοκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένων θρησκευτικών αξιωματούχων, κατέθεσαν αίτηση στη δικαστική εξουσία ζητώντας την ακύρωση της παράστασης, χαρακτηρίζοντάς την «προσβολή της πίστης».

Η αίτηση απορρίφθηκε, ενώ οι διοργανωτές διαβεβαίωσαν ότι στον χώρο θα υπάρχει παρουσία ασφαλείας και δεν θα εμφανίζονται θρησκευτικά σύμβολα για να αποφευχθεί η προσβολή κανενός. Παρ’ όλα αυτά, στις τεράστιες οθόνες πίσω του εμφανίστηκαν εικόνες των Παπών Λέοντα, Φραγκίσκου και Ιωάννη Παύλου, με περιστέρια να πετούν στον ουρανό, μέσα σε εντυπωσιακά οπτικά εφέ.

Advertisement

Had so much fun at Padre Guilherme’s techno party in Beirut.



Ave Maria. Gloria in excelsis Deo. Papal messages from Pope Francis, St John Paul II, and Pope Leo XIV.

Joyful, beautiful, alive.



The people attacking him just don’t understand how powerful and needed his work is. pic.twitter.com/vyekMZZUB3 — Romy🦢 (@romytweeting) January 11, 2026

Ο DJ έπαιξε επίσης ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Λίβανο και κυμάτισε μια λιβανέζικη σημαία στο ενθουσιώδες κοινό.

«Για όσους έχουν αντίρρηση, αν τους σκανδαλίζω, λυπάμαι. Και μπορώ μόνο να τους ζητήσω να προσευχηθούν για μένα» είπε ο πάτερ Γκιγιέρμε.

Advertisement

Πάντως, σε αντίθεση με τη συνηθισμένη του ενδυμασία ως DJ, ο πάτερ Γκιγιέρμε δεν φορούσε το παραδοσιακό ιερατικό παλτό που φορούν οι ιερείς, στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους διοργανωτές μετά από παράπονα για την εμφάνισή του.