Instagram - Ο DJ που κατηγορείται για υπόθεση ναρκωτικών

Έναν 49χρονο Dj συνέλαβαν τα στελέχη της Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς διαπίστωσαν από την έρευνά τους ότι ο συγκεκριμένος είχε στήσει ένα πολυκατάστημα πώλησης ναρκωτικών στο διαμέρισμά του σε πολυκατοικία του Νέου Κόσμου, όπου συναντούσε τους αγοραστές κυρίως νυχτερινές ώρες.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαμερίσματα και ένα δώμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Advertisement

Advertisement

Κοκαΐνη, μικτού βάρους -7,25- γραμμαρίων,



βραστή κοκαΐνη, μικτού βάρους -2,3- γραμμαρίων,



ηρωίνη, μικτού βάρους -8,85- γραμμαρίων,



κεταμίνη, μικτού βάρους -115,95- γραμμαρίων,



αποξηραμένα παραισθησιογόνα μανιτάρια, μικτού βάρους -402- γραμμαρίων,



κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μικτού βάρους -23,6- γραμμαρίων,



«3MMC» μικτού βάρους -17,8- γραμμαρίων,



«2MMC» μικτού βάρους -1,1- γραμμαρίων,



«3-MMA» μικτού βάρους -6- γραμμαρίων,



αμφεταμίνη, μικτού βάρους -3,15- γραμμαρίων,



42- χαρτάκια εμποτισμένα με την χημική ουσία «LSD»,



«MDMA» μικτού βάρους -25,95- γραμμαρίων,



235- διάφορα δισκία, πλήθος θραυσμάτων δισκίων «XTC» (ecstasy),



ζελεδάκι,



χημικές ουσίες κατάλληλες για νόθευση ναρκωτικών μικτού βάρους -22,6- γραμμαρίων,



άγνωστες χημικές ουσίες μικτού βάρους -13,8- γραμμαρίων,



6- γυάλινα φιαλίδια με ουσίες που εμπίπτουν στον πίνακα απαγορευμένων αναβολικών ουσιών,



2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,



πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων,



πλήθος νάιλον συσκευασιών,



3- κινητά τηλέφωνα και



2.215- ευρώ.



Ο 49χρονος είχε φτιάξει τον δικό του τιμοκατάλογο και πωλούσε τη «βραστή» κοκαΐνη 80-100 €/γραμμάριο, την κοκαΐνη προς 60-80€, το MDMA 30-40€, την κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 40-50€ και την κεταμίνη 40-50 €/γραμμάριο.





Ο 49χρονος είχε συλληφθεί το 2016 για κατοχή ναρκωτικών. Τότε οι αστυνομικοί είχαν κατασχέσει κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, βάρους 1.200 γραμμαρίων.