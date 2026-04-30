Στιγμιότυπο από GoogleMaps με την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, ώρα 8:42πμ, πρωί Πέμπτης 30/4 - Huffpost

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κυκλοφορία στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Πέμπτης (30/4), με την κίνηση να παραμένει αυξημένη από νωρίς σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου. Στην Αθηνών-Λαμίας σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου του Αγίου Στεφάνου, στο ρεύμα προς Λαμία, έπειτα από σύγκρουση δύο φορτηγών, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Στον Κηφισό η εικόνα είναι ασφυκτική, με ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα παρατηρούνται επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού από τη Λαγουμιτζή, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε κεντρικές αρτηρίες όπως η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αλεξάνδρας, η Κηφισίας και η Μεσογείων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν επίσης σημαντικές καθυστερήσεις.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

20’-25’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5'-10΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/rLy4W9VqRB April 30, 2026

