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Λίγο μετά τα ισραηλινά πλήγματα κατά των προαστίων της Βηρυτού, ο υπαρχηγός της ανώτερης κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, απάντησε στο Ισραήλ και δήλωσε σήμερα ότι τα «εγκλήματα» στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου δεν θα μείνουν αναπάντητα, όπως μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Θα απαντήσουμε στο Ισραήλ διαμηνύει το Ιράν

Τα σχόλια του Μοχάμαντ Τζαφάρ Ασάντι έγιναν μετά από τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των νότιων προαστίων της Βηρυτού, τα οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ είχαν στόχο την Χεζμπολάχ που είναι σύμμαχος του Ιράν στον Λίβανο.

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Από την πλευρά του, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε σήμερα ότι η επίθεση του Ισραήλ κατά των νοτίων προαστίων της Βηρυτού έδειξε ότι οι ΗΠΑ, είτε στερούνται της θέλησης να ικανοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, είτε της ικανότητας να το πράξουν.

Σε μία ανάρτησή του στο Χ ανέφερε ότι «η συνέχιση της τρέχουσας πορείας θα είναι αδύνατη αν δεν μπορούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί».

Αναφορικά με τα ισραηλινά πλήγματα, ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση του πλήγματος κατά της Βηρυτού.

🚨 #BREAKING | 🇺🇸US Was Informed of 🇮🇱Israeli Strike on 🇱🇧Beirut’s Dahieh



▪️Axios reporter and Israeli Channel 12 confirm that Israel notified the United States in advance before carrying out the airstrike on Beirut’s southern Dahieh suburb.#Beirut #Dahieh #USIsrael… https://t.co/S4N1G5UlGM pic.twitter.com/v8SSdfdBkV — Raaz News – En (@raaznewsen) June 14, 2026

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε στα νότια προάστια της Βηρυτού. Στόχος έγινε η περιοχή Ματζντάλ Σελέμ, η πόλη Χαντάτα στην περιοχή Μπιντ Τζμπέιλ, τα υψίπεδα αλ-Ραϊχάν στην περιοχή Τζεζίν, τα περίχωρα της πόλης αλ-Σαρκίγια στην περιοχή Ναμπατίγιε και τα περίχωρα της πόλης Ματζνταλ Ζουν στην περιοχή της Τύρου.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρωί, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε ισραηλινό έδαφος. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη και σε δήλωσή της στο Telegram ανακοίνωσε ότι έπληξε μια νεοσύστατη θέση πυροβολικού του ισραηλινού στρατού στην πόλη αλ-Αντίσα.

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Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η Χεζμπολάχ εκτόξευσε τρία βλήματα προς τα βόρεια. Τα βλήματα έπεσαν κοντά στις κοινότητες Σομέρα και Σλόμι, πρόσθεσε.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν σκληρή απάντηση, βάζοντας στο στόχαστρο το προάστιο Νταχίγιε, στο νότιο τμήμα της Βηρυτού. Υποστήριξαν ότι στόχος ήταν οι «υποδομές» της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατζ, η επίθεση ήρθε ως απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ σε ισραηλινό έδαφος.

תקפנו בדאחייה בביירות מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה. ישראל לא תסבול ירי לשטחה pic.twitter.com/wVARFCkDQe Advertisement June 14, 2026

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης σε 29 τοποθεσίες στο νότιο Λίβανο, 25 εκ των οποίων στη Ναμπατίγιε και τέσσερις στη Σιδώνα. Οι κάτοικοι των κοινοτήτων έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν αμέσως τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Τι γίνεται στο πεδίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Στο πεδίο της διπλωματίας, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι, βάσει του τελικού προσχεδίου μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την άφιξη Καταριανών διαμεσολαβητών στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί, προκειμένου να συμβάλουν στη διευκόλυνση μιας συμφωνίας.

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Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι στο προσχέδιο του μνημονίου οι ΗΠΑ συμφώνησαν ώστε η Τεχεράνη να προχωρήσει στην αραίωση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της εντός του Ιράν. Ο μηχανισμός για τη διαδικασία αυτή θα συζητηθεί εντός των επόμενων 60 ημερών.

Η στάση των σκληροπυρηνικών

Το σχέδιο θα επαναλειτουργήσει επίσης αμέσως τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η πιθανολογούμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των σκληροπυρηνικών του ιρανικού καθεστώτος, που αντιτίθενται σε παραχωρήσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσιοποίησε χθες Σάββατο ένα βίντεο που έδειχνε διαδηλωτές στην ιερή πόλη Μασχάντ να φωνάζουν συνθήματα κατά του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, καθώς πιθανολογείται πως είναι θέμα ωρών η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars. «Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί», φώναζαν γυναίκες που φορούσαν μαύρα τσαντόρ και ανέμιζαν σημαίες, όπως φαίνεται στα πλάνα.

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Την Παρασκευή, ο Αραγτσί εμφανίστηκε αισιόδοξος στην ιρανική τηλεόραση για το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας με τις ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.