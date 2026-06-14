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Ακόμη και εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αισιόδοξος ότι θα υπογραφεί το σχέδιο μνημονίου με το Ιράν για τον τερματισμό της πολύμηνης πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι IDF ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Κυριακής ότι έπληξαν στρατηγείο της Χεζμπολάχ στη Νταχίγια (νότια προάστια) της Βηρυτού.

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό ως αντίποινα για την επίθεση με drones

🎯STRUCK: A Hezbollah command center in Dahieh, Beirut, following their launch of aerial targets toward Israel.



The command center was used by Hezbollah terrorists to advance terrorist attacks against Israeli civilians & IDF soldiers operating in southern Lebanon.



Prior to the… Advertisement Advertisement June 14, 2026



Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού πριν από λίγο, ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς.

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που στρέφονται εναντίον των εδαφών του», προσθέτουν.

Οι IDF σε δική τους ανακοίνωση αναφέρουν ότι πραγματοποίησαν «ακριβείς» επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στη νότια Βηρυτό, με περισσότερες λεπτομέρειες να θα δοθούν αργότερα.

❗️BLATANT CEASEFIRE VIOLATION: HEZBOLLAH LAUNCHED 3 PROJECTILES TOWARDS NORTHERN ISRAELI COMMUNITIES



The projectiles fell near the communities of Shomera and Shlomi. This is in addition to 2 projectiles that crossed into Israeli territory over the weekend as part of Hezbollah’s… pic.twitter.com/5IC9WE8duY — Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2026

Tο πρωί, τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σε ισραηλινό έδαφος.

Το Ιράν αποδέχεται να μην αποκτήσει ή να κατασκευάσει πυρηνικά

Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι, βάσει του τελικού προσχεδίου μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι στο προσχέδιο του μνημονίου οι ΗΠΑ συμφώνησαν ώστε η Τεχεράνη να προχωρήσει στην αραίωση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της εντός του Ιράν. Ο μηχανισμός για τη διαδικασία αυτή θα συζητηθεί εντός των επόμενων 60 ημερών.

Το σχέδιο θα επαναλειτουργήσει επίσης αμέσως τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε ο αξιωματούχος.