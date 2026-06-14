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Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι, βάσει του τελικού προσχεδίου μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν αποδέχεται να μην αποκτήσει πυρηνικά, λέει το Reuters

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την άφιξη Καταριανών διαμεσολαβητών στην Τεχεράνη σήμερα το πρωί, προκειμένου να συμβάλουν στη διευκόλυνση μιας συμφωνίας.

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Ο αξιωματούχος ανέφερε ότι στο προσχέδιο του μνημονίου οι ΗΠΑ συμφώνησαν ώστε η Τεχεράνη να προχωρήσει στην αραίωση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου της εντός του Ιράν. Ο μηχανισμός για τη διαδικασία αυτή θα συζητηθεί εντός των επόμενων 60 ημερών.

Το σχέδιο θα επαναλειτουργήσει επίσης αμέσως τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, ανέφερε ο αξιωματούχος.

BREAKING: A senior Iranian official has told Reuters that, under a draft memorandum with the United States, Tehran has agreed it will neither produce nor acquire nuclear weapons.



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Τα βασικά σημεία του μνημονίου

Αναλυτικότερα, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το προσχέδιο του μνημονίου περιλάμβανε τα ακόλουθα:

Το Ιράν ανοίγει αμέσως ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία.

Οι ΗΠΑ θα άρουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για συγκεκριμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλάει πετρέλαιο και να λαμβάνει έσοδα.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, μεταξύ άλλων μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών χωρών και χρηματοοικονομικών πιστωτικών γραμμών.

Η Τεχεράνη συμφωνεί ότι ούτε θα κατασκευάσει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία, μεταξύ άλλων με το να μην εμπλουτίζει ουράνιο και να μην επεκτείνει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι η Τεχεράνη θα αραιώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει εντός του Ιράν, με έναν μηχανισμό για να το κάνει αυτό να συζητηθεί εντός 60 ημερών.



«Θρίλερ» με τις διαπραγματεύσεις

Υπενθυμίζουμε ότι παρά την επικίνδυνη τροπή κα την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζουν την τελευταία εβδομάδα τις προσπάθειες διαπραγμάτεσυης λόγω των νέων επιθέσεων στο Ιράν, οι δύο πλευρές δέχθηκαν να συμβιβαστούν για να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο.

Ο πρόεδρος του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, του οποίου η χώρα έχει ρόλο μεσολαβητή στη σύγκρουση, δήλωσε χθες σε ανάρτηση στο Χ ότι αναμένει την «οριστικοποίηση» της συμφωνίας «στις επόμενες 24 ώρες» και ότι ετοιμάζεται για την «ηλεκτρονική υπογραφή» της (χωρίς να διευκρινίζει τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό) πριν από «τεχνικές συνομιλίες» την επόμενη εβδομάδα.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, που έχει ήδη ανακοινώσει πολλές φορές ότι επίκειται συμφωνία χωρίς αυτό να υλοποιείται, δήλωσε στη συνέχεια ότι η υπογραφή «έχει προγραμματιστεί» για σήμερα, ημέρα των 80ών γενεθλίων του.

«Μόλις υπογραφεί, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ», έγραψε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο Truth Social, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «δεν θέλουν πλέον πυρηνικό όπλο».

Η ιρανική διπλωματία, από την πλευρά της, αναφέρθηκε σε συμφωνία «τις επόμενες ημέρες», αλλά όχι σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης, μέσω των ΜΜΕ, έχουν διαρρεύσει ότι δεν θα πέσουν σήμερα οι υπογραφές, διατηρώντας έτσι θολό το τοπίο από την πλευρά της Τεχεράνης.

Δεκάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.



Διαπραγματευτές από το Κατάρ εν τω μεταξύ, μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

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