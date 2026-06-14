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Έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας συγκάλεσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αφότου ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο συναντίληψης (MoU) σήμερα Κυριακή με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Κυριακής, με αντικείμενο τους όρους της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

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Κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να δήλωσαν χθες πως οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον αποδέχθηκε «βασικούς όρους» της Τεχεράνης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12.

Αντιδράσεις στο Ισραήλ

«Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα», δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για «πλήρη αποτυχία» του πρωθυπουργού Νετανιάχου που «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».

Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες», δήλωσε ο Λαπίντ.