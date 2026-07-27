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Οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας συμπεριλαμβάνουν πλέον την Τουρκία στη λίστα των ξένων δυνάμεων που επιχειρούν να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία.

Παρά τις προειδοποιήσεις, έκθεση του Ελεγκτή του Κράτους διαπιστώνει ότι το Ισραήλ στερείται εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση διαδικτυακών εκστρατειών ξένης επιρροής.

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Το Ισραήλ ανησυχεί ότι η Τουρκία επιχειρεί να αναμειχθεί στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου μέσω στοχευμένης δραστηριότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Πιθανή ανάμειξη της Τουρκίας στις ισραηλινές εκλογές

Σύμφωνα με ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο ειδησεογραφικό μέσο, στόχος αυτών των ενεργειών από την Τουρκία είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, η διατάραξη της προεκλογικής περιόδου και η όξυνση των εσωτερικών κοινωνικών αντιθέσεων που έχουν οξυνθεί λόγω της διαχείρισης του πολέμου στη Γάζα, αλλά και του καθεστώτος ασφαλείας που επικρατεί στη Δυτική Όχθη.

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Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις πλατφόρμες, τους λογαριασμούς ή τις οργανώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από την Άγκυρα, ενώ απέφυγαν να διευκρινίσουν αν η επιχείρηση διευθύνεται απευθείας από την τουρκική κυβέρνηση.

Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας τοποθετούν πλέον την Τουρκία —δίπλα στο Ιράν— στη λίστα των ξένων δυνάμεων που ύποπτεύονται ότι επιχειρούν να παρέμβουν στην εκλογική διαδικασία και να εκμεταλλευτούν τα εσωτερικά ρήγματα της ισραηλινής κοινωνίας.

Israel's security establishment has identified what it says is a Turkish effort to influence Israel's upcoming elections, disrupt the electoral process and deepen internal divisions.

Exclusive by @Amichaistein1.

https://t.co/YyHMPu45W3 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 27, 2026

Παράλληλα, όπως μετέδωσε ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN News, οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ώρα που ο διοικητής της Shin Bet, Ντάβιντ Ζίνι, ετοιμάζεται να παρουσιάσει απόρρητα στοιχεία για ενδείξεις ξένης εμπλοκής σε ειδική υποεπιτροπή της Κνεσέτ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ζίνι αναμένεται επίσης να ενημερώσει τους βουλευτές για τη δυνατότητα του Ισραήλ να εντοπίζει αδιαφανείς χρηματικές ροές που προορίζονται για τη χρηματοδότηση πολιτικών ενεργειών εντός της χώρας. Στη συνεδρίαση θα παρευρεθεί και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Νοάμ Σόλμπεργκ.

Όπως πρόσθεσε το δικτυο KAN, η Εθνική Διεύθυνση Κυβερνοχώρου έχει ήδη επιβεβαιώσει από προηγούμενες συνεδριάσεις την ύπαρξη ενδείξεων για απόπειρες χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας.

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«Οι εκλογές αποτελούν δοκιμασία για την ισραηλινή δημοκρατία, αλλά και για την ίδια την ενότητα και συνοχή της κοινωνίας μας», τόνισε ο Χέρτζογκ που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τις απειλές κατά της ακεραιότητας των εκλογών.

Ο Πρόεδρος της χώρας ζήτησε από τις αρχές επιβολής του νόμου να επιδείξουν μηδενική ανοχή, ενώ παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το περιεχόμενο που καταναλώνουν και διαμοιράζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έκθεση του Γραφείου του Ελεγκτή του Κράτους που δημοσιεύθηκε στις αρχές Ιουλίου διαπίστωσε ότι η χώρα στερείται εθνικής στρατηγικής αλλά και αρμόδιου κυβερνητικού φορέα για τον συντονισμό της προστασίας απέναντι σε διαδικτυακές εκστρατείες ξένης επιρροής — παρά το γεγονός ότι οι αρχές γνώριζαν την απειλή εδώ και χρόνια.

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Ο πρώην πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Χανάν Μέλτσερ, τόνισε αυτόν τον μήνα ότι το Ισραήλ οφείλει να αμυνθεί απέναντι σε απόπειρες παρέμβασης τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό, επισημαίνοντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ανώνυμων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι φετινές εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ, γιατί είναι οι πρώτες που διεξάγονται μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 και την έναρξη του καταστροφικού πολέμου στη Γάζα.

Πηγή: Jerusalem Post

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