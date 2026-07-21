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Ο Ορτέγκα, ο οποίος κυβερνά αδιαλείπτως από το 2007, δήλωσε ότι η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή της επιστροφής αντιπολιτευόμενων κομμάτων στην κυβέρνηση.

Οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του προηγούμενου έτους είχαν ήδη ενισχύσει τον έλεγχο του ζεύγους Ορτέγκα-Μουρίγιο επί των κρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένων των ένοπλων δυνάμεων και της δικαιοσύνης.

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και αναλυτές χαρακτηρίζουν τη χώρα αυταρχικό καθεστώς, επισημαίνοντας τη συστηματική καταστολή των πολιτικών αντιπάλων και την εξάλειψη κάθε δημοκρατικού ανταγωνισμού.

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Ο επί μακρόν πρόεδρος της Νικαράγουας, Ντανιέλ Ορτέγκα, δήλωσε ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής δεν θα διεξάγει πλέον εκλογές, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εκλογικής αμφισβήτησης κατά τη λήξη της θητείας του το επόμενο έτος και εδραιώνοντας περαιτέρω τη διακυβέρνηση που ασκεί από κοινού με τη σύζυγό του.

Ο Ορτέγκα, ο οποίος βρίσκεται αδιαλείπτα στην εξουσία από το 2007 —έχοντας προηγουμένως διατελέσει πρόεδρος και τη δεκαετία του 1980— δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα κλείσει κάθε δρόμο για την αντιπολίτευση, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της απαγόρευσης.

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«Δεν θα υπάρξουν άλλες εκλογές εδώ, ώστε να επιχειρήσουν να καταλάβουν την κυβέρνηση και να πάρουν την εξουσία», δήλωσε ο Ορτέγκα σε ομιλία του το βράδυ της Κυριακής, με την ευκαιρία της επετείου της Σαντινίστικης Επανάστασης του 1979 κατά την οποία ο ίδιος συνέβαλε στην ανατροπή της δικτατορίας του Αναστάσιο Σομόζα, που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ.

«Οι μέρες που κόμματα υποστηριζόμενα από τους Γιάνκηδες (τις Ηνωμένες Πολιτείες) και τους Σομοσίστα θα επέστρεφαν στην εξουσία έχουν παρέλθει — ποτέ ξανά», πρόσθεσε, στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του 80χρονου ηγέτη εδώ και δύο μήνες.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την κυβέρνηση Ορτέγκα δικτατορία και έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερους από 2.350 αξιωματούχους της Νικαράγουας και συγγενείς τους.

Οι τελευταίες εκλογές στη Νικαράγουα, το 2021, αμφισβητήθηκαν έντονα, καθώς ο Ορτέγκα είχε προχωρήσει σε συλλήψεις αντιπάλων και επιχειρηματιών, ποινικοποιώντας τη διαφωνία.

Πέρυσι, ο Ορτέγκα εδραίωσε περαιτέρω την εξουσία του μέσω μιας σειράς συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες περιλάμβαναν τον διορισμό της συζύγου του, Ροσάριο Μουρίγιο, στη θέση της «συν-προέδρου» και την παράταση της προεδρικής θητείας στα έξι έτη.

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Ο ίδιος και η σύζυγός του ελέγχουν ουσιαστικά κάθε πτυχή της διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των ενόπλων δυνάμεων και της δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση των Ορτέγκα και Μουρίγιο ότι μετατρέπει τη χώρα σε «αυταρχικό κράτος» και παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το 2018, ο Ορτέγκα απάντησε στις εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με κατασταλτικά μέτρα, κατά τη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι.

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Αναλυτές και πολιτικοί της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στην εξορία δήλωσαν ότι η εν λόγω δήλωση ανέδειξε την πραγματικότητα της διακυβέρνησης από το ζεύγος Ορτέγκα, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον φόβο τους μήπως ριζώσει κάποιο κίνημα αντιπολίτευσης.

«Ο Ορτέγκα και η Μουρίγιο προφανώς φοβούνται την ιδέα ότι και το παραμικρό πολιτικό άνοιγμα θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να εκδηλωθεί διαφωνία και να απειληθεί ο έλεγχός τους στην εξουσία», δήλωσε ο Τιτσιάνο Μπρέντα, ανώτερος αναλυτής στον οργανισμό Armed Conflict Location & Event Data, έναν μη κερδοσκοπικό φορέα που καταγράφει την πολιτική βία.

«Αντί να στήσουν νοθευμένες εκλογές, επέλεξαν να εξαλείψουν πλήρως τον εκλογικό ανταγωνισμό». Η χώρα έχει μετατραπεί σε μια «ολοκληρωτική δικτατορία οικογενειακού χαρακτήρα», πρόσθεσε.

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Ο Φέλιξ Μαραντιάγκα, υποψήφιος πρόεδρος της αντιπολίτευσης που φυλακίστηκε στη Νικαράγουα από το 2021 έως το 2023 προτού απελαθεί στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι εξέλαβε τα σχόλια του Ορτέγκα λιγότερο ως επίδειξη ισχύος και περισσότερο ως «ομολογία φόβου».

«Ο Ορτέγκα παραδέχτηκε δημόσια αυτό που ανέκαθεν αποτελούσε την πραγματική του πρόθεση: να εμποδίσει το τυραννικό του εγχείρημα να υποστεί οποιαδήποτε μορφή δημοκρατικού ανταγωνισμού», δήλωσε ο Μαραντιάγκα στο Reuters.

Ο Ορτέγκα είχε ήδη ουσιαστικά εξαλείψει τον ανταγωνισμό κατά τις προηγούμενες επανεκλογές του 2011, του 2016 και του 2021, σύμφωνα με τον Σαλβαδόρ Μαρένκο, συντονιστή της οργάνωσης «Nicaragua Nunca Más» (Νικαράγουα Ποτέ Ξανά) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία εδρεύει στην Κόστα Ρίκα.

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Επιπλέον, οι συνταγματικές μεταρρυθμίσεις του περασμένου έτους είχαν ήδη καθιερώσει μονοκομματικό σύστημα σε μια χώρα όπου δεν υφίστανται πλέον ηγέτες της αντιπολίτευσης, καθώς έχουν εξοριστεί. Ο Ορτέγκα, όπως ανέφερε, προσπαθεί να «αποφύγει τον κίνδυνο μιας εκλογικής ήττας, επειδή γνωρίζει ότι ο λαός τον απορρίπτει».

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