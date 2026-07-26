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Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ έδωσε το πράσινο φως για την είσοδο διεθνούς δύναμης σε τμήματα της Γάζας που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό του. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διαχείριση της δυναμικής της ασφάλειας εντός του θύλακα.

Η διεθνής δύναμη εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, το οποίο προτάθηκε τον Οκτώβριο, με στόχο τη σταθεροποίηση περιοχών εντός της Γάζας. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας συνεργατικής διεθνούς προσπάθειας σε περιοχές που απαιτούν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

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Ένας ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε αυτή την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας την προσεκτική προσέγγιση που υιοθέτησε το υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να εξισορροπήσει τις ανησυχίες σχετικά με την κυριαρχία με τα συμφέροντα της περιφερειακής ασφάλειας.