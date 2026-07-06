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Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του αμερικανικού σχεδίου για τη μεταπολεμική περίοδο, αν και η οργάνωση αρνείται μέχρι στιγμής τον αφοπλισμό της.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την απόφαση επικοινωνιακό τέχνασμα, ενώ το Συμβούλιο Ειρήνης τόνισε ότι θα αξιολογήσει τις εξελίξεις βάσει πράξεων και όχι υποσχέσεων.

Παρά τις πρόσφατες διαβουλεύσεις στην Κύπρο, παραμένει ασαφές το πλαίσιο για την ανοικοδόμηση και την ασφάλεια του θύλακα μετά την αποστρατικοποίηση.

Το Ισραήλ διατηρεί τον έλεγχο σε μεγάλο μέρος της περιοχής, δηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει, ενώ οι συγκρούσεις συνεχίζονται παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τον Οκτώβριο.

Η επιτυχία της νέας διοικητικής επιτροπής παραμένει αβέβαιη λόγω της έλλειψης συμφωνίας για την ύπαρξη μίας ενιαίας αρχής και του ελέγχου των όπλων.

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Οκτώ μήνες μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και χωρίς να υπάρχει καμία πρόοδος στον αφοπλισμό της δεύτερης, η τρομοκρατική οργάνωση ανακοίνωσε την Δευτέρα (6/7) ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης της Γάζας και να μεταβιβάσει σε αυτήν τις διοικητικές αρμοδιότητες.

Η Χαμάς ανακοινώνει τη διάλυση της κυβέρνηση της Γάζας

Η απόφαση αυτή, αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδίου για τη μεταπολεμική Γάζα, όπως το είχε παρουσιάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας με το Ισραήλ τον Οκτώβριο. Βέβαια, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η απόφαση που ανακοινώθηκε δεν αφορά το στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς, καθώς οι μεσολαβητές εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με την ομάδα για τον αφοπλισμό της.

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Το κυβερνητικό γραφείο ενημέρωσης που υπάγεται στο κίνημα εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών και ασκών χρέη επικεφαλής κυβερνητικού συντονισμού, Μοχάμεντ Αμπντέλ Χάλικ αλ-Φάρα, υπέβαλε την παραίτησή του και ότι η Επιτροπή Εκτάκτων Αναγκών διαλύθηκε, ενώ ολοκληρώστηκαν οι προετοιμασίες για τη μεταφορά των διοικητικών αρμοδιοτήτων στην Εθνική Επιτροπή.

🔴 Hamas says that the government’s emergency committee has been dissolved



🔴 The militant group says that powers have been transferred to the National Committee for the Administration of Gaza



🔴 Hamas says that all preparations for handing over the administration of the Gaza… pic.twitter.com/Ho6GFhjK5r July 6, 2026

Να σημειωθεί όμως ότι η Χαμάς διευκρίνισε ότι τα υπουργεία και το προσωπικό τους θα παραμείνουν στη θέση τους, ενώ η ίδια θα συνεχίσει να επιβλέπει την ασφάλεια και την αστυνόμευση σε τμήματα της Γάζας που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό της μετά την εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η οργάνωση είχε ήδη ενημερώσει τις άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις για την απόφασή της, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησης στο Κάιρο.

«Οι παρατάξεις χαιρέτισαν την απόφαση της Χαμάς, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα σοβαρό βήμα προκειμένου να μπορέσει η Εθνική Επιτροπή να αναλάβει τον διοικητικό της ρόλο», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Από την άλλη πλευρά, Ισραηλινός αξιωματούχος υποβάθμισε τη σημασία αυτής της κίνησης, χαρακτηρίζοντάς την «επικοινωνιακό τέχνασμα χωρίς κανένα νόημα».

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«Η Χαμάς φοβάται ότι οι μεσολαβητές θα τη θεωρήσουν παραβάτη της συμφωνίας και γι’ αυτό κωλυσιεργεί και καταφεύγει σε επικοινωνιακά τεχνάσματα», δήλωσε ο αξιωματούχος στη δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan.

Καμία πρόοδος του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ στην Κύπρο

Η δήλωση αυτή ενέχει τεράστιο βάρος, καθώς, εάν υλοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας εποχής, κατά την οποία η Χαμάς ήλεγχε για 20 χρόνια ολοκληρωτικά τη Λωρίδα της Γάζας, καταπιέζοντας σκληρά και δολοφονώντας τους αντιφρονούντες.

Παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ως μια προσπάθεια «επανεκκίνησης» της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα, καμία σημαντική αλλαγή δεν προέκυψε από τις συναντήσεις του Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace) που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο την περασμένη εβδομάδα.

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Η συνάντηση στη Λάρνακα —η οποία έφερε στο ίδιο τραπέζι αξιωματούχους του Συμβουλίου, τη νέα τεχνοκρατική διοικούσα επιτροπή της Γάζας, καθώς και εκπροσώπους του Ινστιτούτου Τόνι Μπλερ— πραγματοποιείται καθώς οι μεσολαβητές πιέζουν για να διατηρηθεί η δυναμική στην παραπαίουσα διαδικασία μετατροπής της εύθραυστης εκεχειρίας της Γάζας σε μια πιο μόνιμη ειρήνη. Ακόμη δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο όραμα για το πώς θα είναι η Γάζα μετά την αποστρατικοποίηση της τρομοκρατικής οργάνωσης ή και πώς θα επιτευχθεί αυτός ο αφοπλισμός.

Το Συμβούλιο Ειρήνης ανέφερε ότι έλαβε γνώση της απόφασγς της Χαμάς. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «σε τελική ανάλυση, η αξιολόγησή μας θα καθοδηγείται από πράξεις και όχι από υποσχέσεις, με στόχο την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών του λαού της Γάζας».

We have taken note of the announcement today regarding the dissolution of the “Emergency Committee” in Gaza. Ultimately, our assessment will be guided by actions, not promises, to meet the critical needs of the people of Gaza. Decisions must be comprehensive with respect to the… Advertisement July 6, 2026

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ, το οποίο η Χαμάς κατηγορεί για επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός και για αποτυχία υλοποίησης άλλων μερών του σχεδίου, το οποίο προβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα καθώς η Χαμάς θα παραδίδει τα όπλα της.

Η Χαμάς αρνείται να αφοπλιστεί προτού το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, η τελευταία από τις οποίες στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από την τρομοκρατική οργάνωση. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του στη Γάζα μετά την εκεχειρία έχουν ως στόχο την αποτροπή απειλών από μαχητές.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη της Γάζας τη Δευτέρα, ο Ισμαήλ Αλ-Θαουάμπτα, διευθυντής του κυβερνητικού γραφείου ενημέρωσης της Χαμάς, δήλωσε ότι ο επικεφαλής του εποπτικού οργάνου της «Κυβερνητικής Επιτροπής Έκτακτης Ανάγκης» παραιτήθηκε και ότι το ίδιο το όργανο διαλύθηκε.

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Αυτό αποτελεί «απόδειξη της σοβαρότητας αυτών των μέτρων, σε εφαρμογή των συμφωνηθέντων ρυθμίσεων, και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διοικητικής μετάβασης» προς την υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, ανέφερε ο Θαουάμπτα.

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Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Βάσει του υποστηριζόμενου από τον Τραμπ σχεδίου, η Χαμάς πρέπει να παραδώσει την κυβερνητική εποπτεία σε μια Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, μια ομάδα Παλαιστινίων τεχνοκρατών που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής αυτής της Εθνικής Επιτροπής, Άλι Σάαθ, δήλωσε ότι η 15μελής επιτροπή του είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της στη Γάζα μόλις «διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι και οι κατάλληλες συνθήκες για το έργο της».

«Οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την επιτυχία της επιτροπής είναι η ύπαρξη μίας αρχής και ενός νόμου υπό ένα σαφές πλαίσιο αναφοράς, καθώς και ενός μόνο όπλου που θα υπόκειται σε αυτή την αρχή», έγραψε ο Σάαθ σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook.

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Τα ισραηλινά στρατεύματα ελέγχουν περισσότερο από το 60% της Γάζας, περιπολώντας σε αυτό που ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου περιγράφει ως νεκρή ζώνη (buffer zone) για την αποτροπή επιθέσεων της Χαμάς. Ο Νετανιάχου ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την περιοχή.

Οι καταστροφικοί εναέριοι και επίγειοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Γάζα εκτόπισαν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν πλέον σε σκηνές ή κατεστραμμένα κτίρια σε μια στενή λωρίδα γης που ελέγχεται από τη Χαμάς που ασκεί ασφυχτικό έλεγχο στους πολίτες της.

Η κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση τον Οκτώβριο του 2025 οδήγησε στην απελευθέρωση των τελευταίων 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα, αλλά και των υπόλοιπων νεκρών. Ωστόσο, το ζήτημα της επόμενης ημέρας για τον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει ανοιχτό, με τη διακυβέρνηση, την αποριζοσπαστικοποίηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση να εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία διαφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.