REUTERS - Φωτογραφία Παλαιστίνιου κρατούμενου - Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Ισραήλ για το περιστατικό

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Φωτογραφία που δημοσίευσε το Reuters απεικονίζει έναν ακινητοποιημένο άνδρα υπό ισραηλινή κράτηση, προκαλώντας την αντίδραση του στρατού που χαρακτήρισε τη μεταχείριση αντίθετη προς τις αξίες του.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της εικόνας και ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας για το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του κρατούμενου.

Δύο Παλαιστίνιες μητέρες αναγνώρισαν στη φωτογραφία τους δικούς τους αγνοούμενους γιους, εκφράζοντας την έντονη αγωνία τους για την τύχη τους.

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων κατέθεσε επίσημα τα ονόματα των δύο ανδρών στις αρχές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει επικοινωνία με τους οικείους τους.

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Μία φωτογραφία που δημοσίευσε το Reuters απεικονίζει έναν άνδρα από τη Γάζα, με δεμένα τα μάτια, γυμνό από τη μέση και κάτω και ακινητοποιημένο μπρούμυτα πάνω σε ένα φορείο, ενώ βρίσκεται υπό ισραηλινή κράτηση.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι η φωτογραφία είναι αυθεντική και έχει παραδεχθεί πως η μεταχείριση που αποτυπώνεται σε αυτήν «δεν συνάδει» με τις αξίες του στρατού του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλύψει την ταυτότητα του άνδρα ούτε τον τόπο κράτησής του.

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Η έλλειψη αυτών των πληροφοριών έχει εντείνει την αγωνία δύο Παλαιστίνιων μητέρων, της Ράνα Αμπού Νασάρ και της Τζουντέχ Αλ-Γκουλ, οι οποίες είναι πεπεισμένες ότι ο άνδρας της φωτογραφίας είναι ο δικός τους αγνοούμενος γιος.

Σε στιγμιότυπο από ανάρτηση στο Instagram, ο άνδρας εμφανίζεται με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, το δεξί του πόδι δεμένο στην άκρη του φορείου και ένα ξύλινο αντικείμενο στερεωμένο κατά μήκος της πλάτης του, από το πόδι μέχρι τον λαιμό. Το πρόσωπό του είναι σχεδόν πλήρως καλυμμένο.

Σοκάρει η φωτογραφία, έρευνες από τον IDF

Η ανάρτηση, που δημοσιεύθηκε από λογαριασμό ο οποίος φαίνεται να έχει πλέον διαγραφεί, έφερε τη φράση «καλημέρα» στα εβραϊκά πάνω από τη φωτογραφία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει ταυτοποιήσει το περιστατικό και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, προσθέτοντας πως όσοι εμπλέκονται θα λογοδοτήσουν ανάλογα με τα ευρήματα. Εκπρόσωπος του στρατού δεν αποκάλυψε ούτε την ταυτότητα του κρατούμενου ούτε το σημείο όπου κρατείται.

«Γνωρίζω κάθε λεπτομέρεια του σώματός του»

Η Αμπού Νασάρ δήλωσε ότι μόλις είδε τη φωτογραφία πριν από δύο ημέρες, αναγνώρισε αμέσως τον γιο της, Οσάμα.

«Γνωρίζω κάθε λεπτομέρεια του σώματός του. Έχει πρήξιμο στο πόδι και σημάδια στο πόδι του. Το ίδιο πρήξιμο στο αριστερό του πόδι είδα και στη φωτογραφία», ανέφερε.

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Όπως είπε, είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει του γιου της από τότε που συνελήφθη τον Μάρτιο, κοντά στη γραμμή ανακωχής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Η σύλληψη του Οσάμα, στις 19 Μαρτίου, είχε προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συνελήφθη μαζί με το ενός έτους παιδί του, το οποίο αφέθηκε ελεύθερο την ίδια ημέρα. Η οικογένειά του υποστήριξε ότι το βρέφος έφερε εγκαύματα από τσιγάρο στα πόδια.

Η μητέρα του δήλωσε ότι ο Οσάμα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας και υποστήριξε πως «ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα πήγαινε με το παιδί του σε εκείνη την περιοχή», κοντά στη λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», όπου οι ισραηλινές δυνάμεις ανοίγουν συχνά πυρ κατά Παλαιστινίων.

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Ο ισραηλινός στρατός απέρριψε τις καταγγελίες περί κακοποίησης του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι τα σημάδια στα πόδια του προκλήθηκαν από προειδοποιητικά πυρά που ερρίφθησαν για να αποτραπεί η προσέγγιση του Οσάμα στην «Κίτρινη Γραμμή». Το Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις συνθήκες της σύλληψης.

Μια δεύτερη μητέρα αναγνωρίζει το παιδί της

Η Αλ-Γκουλ, της οποίας ο γιος Αμίν συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2023 ενώ προσπαθούσε να μετακινηθεί από τη νότια στη βόρεια Γάζα, δήλωσε επίσης ότι αναγνώρισε αμέσως τον άνδρα της φωτογραφίας.

«Είναι αυτός. Τα μαλλιά του, το πηγούνι του… Είναι ο γιος μου. Η καρδιά μιας μητέρας αναγνωρίζει το παιδί της. Αγκαλιάσα το κινητό μου και άρχισα να κλαίω», είπε από καταυλισμό εκτοπισμένων στην Πόλη της Γάζας. «Είναι ο γιος μου, η ψυχή μου, η ζωή μου.»

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Η Αμάνι Σαρανέχ, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Εταιρείας Κρατουμένων, δήλωσε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας η οργάνωση υπέβαλε τα ονόματα και των δύο ανδρών στον ισραηλινό στρατό, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει επισκέψεις δικηγόρων.

Πηγή: Reuters

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